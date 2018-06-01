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Екс-пасія Ді Капріо роздяглася перед камерою: фото красуні

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Екс-кохана голлівудського актора Леонардо Ді Капріо, 26-річна данська модель Ніна Агдал порадувала своїх фанів в соцмережі пікантним фото топлес.

Менш ніж за добу пост знаменитості в Instagram оцінили лайками понад 50 тисяч фоловерів.

На свіжому фото Агдал зображена в лише джинсах. Однією рукою модель прикрила оголені груди.

Dont have a shirt yet, pretending i do. Gotta manifest. @whatgoesaroundnyc

Публікація від Nina Agdal (@ninaagdal)

Крім лайків, фото отримало понад 400 коментарів, в яких фоловерів почали оцінювати зовнішність і фігуру моделі.

"Красуня, чи не так?", "Хороша. Виглядає дивовижно", - відзначили під фото.

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Нагадаємо, Ніна Агдал стала досить популярною моделлю за останні кілька років, особливо цьому посприяв її недовгий роман з Леонардо Ді Капріо.

Сьогодні датчанка знімається для таких знаменитих брендів, як Victoria's Secret, Frederick of Hollywood, Macy та інших.

Читайте також на OBOZREVATEL, як змарнілий Ді Капріо здивував фанів зовнішністю.

Особа
Ніна АГДА
Об'єкти
соцмережіInstagram
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