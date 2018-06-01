Екс-пасія Ді Капріо роздяглася перед камерою: фото красуні

Екс-кохана голлівудського актора Леонардо Ді Капріо, 26-річна данська модель Ніна Агдал порадувала своїх фанів в соцмережі пікантним фото топлес.

Менш ніж за добу пост знаменитості в Instagram оцінили лайками понад 50 тисяч фоловерів.

На свіжому фото Агдал зображена в лише джинсах. Однією рукою модель прикрила оголені груди.

Крім лайків, фото отримало понад 400 коментарів, в яких фоловерів почали оцінювати зовнішність і фігуру моделі.

"Красуня, чи не так?", "Хороша. Виглядає дивовижно", - відзначили під фото.

Нагадаємо, Ніна Агдал стала досить популярною моделлю за останні кілька років, особливо цьому посприяв її недовгий роман з Леонардо Ді Капріо.

Сьогодні датчанка знімається для таких знаменитих брендів, як Victoria's Secret, Frederick of Hollywood, Macy та інших.

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