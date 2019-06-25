Єгору Кріду – 25: найскандальніші кліпи епатажного співака

Відомий російський репер Єгор Крід у вівторок, 25 червня святкує свій день народження. Скандальному співакові виповнилося 25 років.

Незважаючи на досить молодий вік, Єгор Крід вже встиг завоювати величезну популярність зокрема завдяки багаторічній співпраці з продюсерською компанією російського репера Тіматі Black Star Inc. Крід був учасником "Блек Стар" близько 8 років – він підписав контракт в кінці 2011 року.

Єгор Крід Cosmopolitan

З тих пір із щирого романтика Крід перетворився в досить суперечливого і конфліктного персонажа, який часто епатує публіку і демонструє своє зарозумілість та скандальний характер, зокрема, в своїх піснях й кліпах. OBOZREVATEL пропонує подивитися найскандальніші роботи кумира сучасної молоді.

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У вересні 2018 року "король російської поп-музики" Філіп Кіркоров презентував новий кліп на пісню "Цвет настроения черный", яку заспівав разом з репером Єгором Крідом. Нова відеоробота викликала справжній ажіотаж в мережі, зокрема слухачі відзначили, що їм було навіть соромно дивитися ролик.

У травні 2018 року топові артисти російського лейблу Black Star Тіматі і Єгор Крід випустили кліп на пісню "Гучи". Репери постали в образі гламурних растаманів і висміяли "нову школу" репу, а також її найвідоміших представників з їхньою любов'ю до автотюну. Текст пісні також привернув увагу публіки – кількість матюків і лайки в ньому зашкалює.

У січні-2019 Крід презентував новий трек "Крутий". Композицію відразу ж розкритикували в мережі. У ній артист порівняв себе з композитором Ігорем Крутим: "Я крутий, як Ігор Крутой"

Інші гучні кліпи за участю Єгора Кріда:

А ось так нині пафосний красень і ловелас Єгор Крід виглядав на зорі своєї кар'єри:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єгор Крід неодноразово ставав героєм різних скандалів, окрім своїх провокаційних кліпів. Так, в січні 2019 року в мережі з'явилася інформація, що Крід зірвав ряд своїх концертів в Абу-Дабі. У ЗМІ повідомлялося, що співак приїхав в готель і спокійно пив каву, поки організатори намагалися вирішити питання.

Пізніше з'ясувалося, що конфлікт спровокували організатори заходу, зокрема засновник Російської медіагрупи і друг Путіна Володимир Кисельов, який погрожував зламати Єгору життя.

Через кілька місяців навколо Кріда розгорівся новий скандал. У мережі поширили інформацію, що він розірвав контракт з Тіматі і лейблом Black Star. Реперу довелося гнівно відповісти на ці дані.

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