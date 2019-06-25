ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

Єгору Кріду – 25: найскандальніші кліпи епатажного співака

619Читати матеріал російською

Відомий російський репер Єгор Крід у вівторок, 25 червня святкує свій день народження. Скандальному співакові виповнилося 25 років.

Незважаючи на досить молодий вік, Єгор Крід вже встиг завоювати величезну популярність зокрема завдяки багаторічній співпраці з продюсерською компанією російського репера Тіматі Black Star Inc. Крід був учасником "Блек Стар" близько 8 років – він підписав контракт в кінці 2011 року.

Єгор Крід

Єгор Крід

Cosmopolitan

З тих пір із щирого романтика Крід перетворився в досить суперечливого і конфліктного персонажа, який часто епатує публіку і демонструє своє зарозумілість та скандальний характер, зокрема, в своїх піснях й кліпах. OBOZREVATEL пропонує подивитися найскандальніші роботи кумира сучасної молоді.

Новини
"У когось пригоріло": в Росії образили Крида тизером до шоу "Холостяк"

Обережно, присутня ненормативна лексика (відео 18+)

У вересні 2018 року "король російської поп-музики" Філіп Кіркоров презентував новий кліп на пісню "Цвет настроения черный", яку заспівав разом з репером Єгором Крідом. Нова відеоробота викликала справжній ажіотаж в мережі, зокрема слухачі відзначили, що їм було навіть соромно дивитися ролик.

У травні 2018 року топові артисти російського лейблу Black Star Тіматі і Єгор Крід випустили кліп на пісню "Гучи". Репери постали в образі гламурних растаманів і висміяли "нову школу" репу, а також її найвідоміших представників з їхньою любов'ю до автотюну. Текст пісні також привернув увагу публіки – кількість матюків і лайки в ньому зашкалює.

У січні-2019 Крід презентував новий трек "Крутий". Композицію відразу ж розкритикували в мережі. У ній артист порівняв себе з композитором Ігорем Крутим: "Я крутий, як Ігор Крутой"

Новини
Конфлікт Кріда з другом Путіна Кисельовим: що відомо про мільйонера

Інші гучні кліпи за участю Єгора Кріда:

А ось так нині пафосний красень і ловелас Єгор Крід виглядав на зорі своєї кар'єри:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єгор Крід неодноразово ставав героєм різних скандалів, окрім своїх провокаційних кліпів. Так, в січні 2019 року в мережі з'явилася інформація, що Крід зірвав ряд своїх концертів в Абу-Дабі. У ЗМІ повідомлялося, що співак приїхав в готель і спокійно пив каву, поки організатори намагалися вирішити питання.

Пізніше з'ясувалося, що конфлікт спровокували організатори заходу, зокрема засновник Російської медіагрупи і друг Путіна Володимир Кисельов, який погрожував зламати Єгору життя.

Через кілька місяців навколо Кріда розгорівся новий скандал. У мережі поширили інформацію, що він розірвав контракт з Тіматі і лейблом Black Star. Реперу довелося гнівно відповісти на ці дані.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Єгор Крід
Теги
зіркишоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel