Єфремов висловився про своє відношення до України: самі гучні фрази відомого актора

У вівторок, 5 червня, скандальний російський актор Михайло Єфремов дав інтерв'ю популярному блогеру і журналісту Юрію Дудю, де красномовно висловився про те, що РФ повинна віддати кримський міст України , а також постачати газ в країну безкоштовно, і тільки таким способом, за його словами , держави зможуть "помиритися".

У своїй творчості Михайло Єфремов часто висміює політику Володимира Путіна щодо внутрішніх проблем Росії, анексії Криму, Євромайдан та інших моментів. OBOZREVATEL пропонує згадати найяскравіші висловлювання знаменитого актора, які викликали справжню бурю емоцій в мережі.

Так, Єфремов запропонував Росії "вирішити" питання анексії Криму, відкупившись безкоштовними поставками газу Україні.

"Треба їм цей міст віддати. Нехай вони гроші беруть за проїзд... З Кримом, мені здається, треба розбиратися з Україною саме грошима. Якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому", - заявив актор.

Михайло Єфремов ТВ Центр

У свою чергу, депутат нелегітимною Держдуми від включеного Севастополя Дмитро Бєлік у відповідь на заяву актора Михайла Єфремова сказав:

"Відновлення нормальних відносин з Україною - дійсно одна з найважливіших завдань для нашої держави. Але тільки досвід україно-російських відносин до 2014 року показує: скільки Київ не годуй, він все одно в Європу дивиться. Згадайте: Росія давала серйозні знижки на газ, продавала його по практично низькою ціною, підтримувала економіку України траншами, кредитами, був підписаний ряд міждержавних угод, що дають преференції для України".

У цьому ж інтерв'ю Єфремов їдко висловився про російський народ, назвавши їх головною рисою заздрісність і фальшивий патріотизм.

"Зараз все на патріотизмі. Значить, точно прокралися. Якщо заговорили про патріотизм, значить, точно дірки в кишенях", - заявив Єфремов.

Також він красномовно прокоментував скандальне висловлювання про те, що російський народ - це "не дитина, а мерзенна підліткова гнида", яке він зробив в 2013 році.

"Це стара цитата. Заздрісність, крикливість, істеризм, ну все, що потім провилося в 2014 році", - пояснив актор, зазначивши, що у нього так само є подібні риси.

Трохи раніше Михайло Єфремов також відзначився колючим віршем про російського президента Володимира Путіна. яке склав письменник Андрій Орлов (Орлуша). Під час читання твору, артист явно пародіював главу РФ. Вірш "С Володей вот что происходит", де розповідається про нібито переживаннях Путіна, який не в змозі реалізувати свій військовий потенціал, і від цього йому гірко і прикро. немов маленькій дитині, моментально підірвав мережу, викликавши бурю емоцій у шанувальників творчості Орлуша.

Російський актор Михайло Єфремов прочитав в ефірі радіо "Ехо Москви" сатиричний вірш поета Андрія Орлова (Орлуша) під назвою "Одкровення Матильда", присвячене "кримському депутату Поклонский". У вірші розповідається про відносини балерини Матільди Кшесинська і цесаревича Миколи Олександровича. а також звучить "промовиста" фраза "Я е** депутата Поклонского".

Одного разу Михайло Єфремов виконав в Москві номер "Ульти-шах и Ульти-мат", в якому він в сатиричній формі висміяв президента країни-агресора РФ Володимира Путіна і передбачив йому міжнародний трибунал в Гаазі.

Також Єфремов, відомий своїм критичним ставленням до кремлівських владі, прочитав під час концерту в Києві вірш "Я вирішив слово "Х **" написати на паркані", який висміює свободу слова в Росії.

Уривок з вірша:

Я вирішив слово "Х **" написати на паркані, І тепер за законом я, братці, Попередньо в "Росх ** поймічтонадзоре" Буду повинен пройти реєстрацію.

Тому, що закон все лазівки закрив, Я читав, там мізків трепанація: Якщо "Х **" прочитає три тисячі рив, Значить - "масова інформація".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський артист театру і кіно, телеведучий Михайло Єфремов в жовтні 2017 року відмовився їхати в Крим, бо робота на окупованому Росією півострові завадить йому відвідати Україну в подальшому.

"Якщо я буду працювати в Криму, мене не пустять в Україну. Я почекаю все-таки, поки українці не видихнуть або щось ще... Якщо так, то я вибираю в даному випадку, хоча я в Криму практично виріс, і там я і почав як артист, як кіноактор. я не можу сказати, що я ридав в подушку, але це було дуже неприємно мені ", - заявив Єфремов про анексію Криму.