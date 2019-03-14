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"Є**ть!" Знаменита голлівудська актриса жорстко осоромилася з російською мовою

2.3тЧитати матеріал російською

Знаменита голлівудська актриса і модель Ліндсі Лохан вилаялася матом російською мовою через масовий збій в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook.

Красномовний коментар російською артистка написала в коментарі до посту телеканалу RT на офіційному акаунті в Twitter.

Репліка Лохан зібрала тисячі лайків і репостів від користувачів, а також сотні коментарів. Більшу частину останніх залишили носії російської мови.

Ліндсі Лохан

Ліндсі Лохан

Сьогодні

Вони цитували інших знаменитих громадян США, які нещодавно заговорили російською, зокрема бізнесмена Ілона Маска. Також дехто називав слова Лохан "золотими", а інші радили "юній леді" піти і вимити рот з милом.

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"Є**ть!" Знаменита голлівудська актриса жорстко осоромилася з російською мовою

"Є**ть!" Знаменита голлівудська актриса жорстко осоромилася з російською мовою

"Є**ть!" Знаменита голлівудська актриса жорстко осоромилася з російською мовою

"Є**ть!" Знаменита голлівудська актриса жорстко осоромилася з російською мовою

Відзначимо, кілька років тому Лохан зустрічалася з росіянином Єгором Тарабасовим, сином відомого в РФ бізнесмена. Кілька разів вона навіть підписувала російською свої знімки в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліндсі Лохан порівняла себе з президентом Росії Володимиром Путіним. Зірка зробила неоднозначну заяву під час свого нового шоу на каналі MTV.

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Особа
Ліндсі Лохан
Тег
новини
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А если бы она выругалась на украинском? она бы оконфузилась или наоборот?
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Livesey David
Livesey David
Захаров Дмитрий, Стала бы кандидатом в президенты неньки.
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