"Є**ть!" Знаменита голлівудська актриса жорстко осоромилася з російською мовою

Знаменита голлівудська актриса і модель Ліндсі Лохан вилаялася матом російською мовою через масовий збій в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook.

Красномовний коментар російською артистка написала в коментарі до посту телеканалу RT на офіційному акаунті в Twitter.

Репліка Лохан зібрала тисячі лайків і репостів від користувачів, а також сотні коментарів. Більшу частину останніх залишили носії російської мови.

Ліндсі Лохан Сьогодні

Вони цитували інших знаменитих громадян США, які нещодавно заговорили російською, зокрема бізнесмена Ілона Маска. Також дехто називав слова Лохан "золотими", а інші радили "юній леді" піти і вимити рот з милом.

Відзначимо, кілька років тому Лохан зустрічалася з росіянином Єгором Тарабасовим, сином відомого в РФ бізнесмена. Кілька разів вона навіть підписувала російською свої знімки в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліндсі Лохан порівняла себе з президентом Росії Володимиром Путіним. Зірка зробила неоднозначну заяву під час свого нового шоу на каналі MTV.

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