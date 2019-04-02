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"Є певні закони": зірка "Слуги народу" розкрив секрет взаємин у "Кварталі"

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Український актор, який зіграв у знаменитому серіалі "Слуга народу" депутата Карасюка, Олексій Смолка розкрив секрет успіху студії "Квартал 95".

На його думку, "95 Квартал" зумів досягти таких висот через ставлення один до одного, зокрема, всі члени студії – одна команда й одна сім'я. Про це Смолка розповів в ексклюзивному інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.

"Сім'єю треба бути. Не всякий телеканал, продакшн – сім'я. Найчастіше це наймані люди, а ось "Квартал" – це сім'я. І вони знають один одного, 15 років же буде "Кварталу", так це тільки вечірньому, а самій команді скільки..." – зазначив Олексій.

Квартал 95

Квартал 95

Репортер

Також актор додав, що сам він отримував виключно задоволення від спільної роботи з "Кварталом", зокрема, з його засновником Володимиром Зеленським.

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"Ми із Зеленським разом були в Сочі на фестивалі КВН, по-моєму, ще в 1996 році. Він – справжній трудяга. Можливо, тому що вони давно вже сім'я і розуміють грань відповідальності, хоча сім'ї теж бувають різні: винось сміття, поважай будинок, в якому живеш. Є певні закони в сім'ї, і там таких законів дотримуються. Тому, коли приходить продукт, за нього всі переживають, тому що сім'я, а не тому що гроші", – підсумував "Карасюк".

Олексій Смолка в серіалі "Слуга народу"

Олексій Смолка в серіалі "Слуга народу"

YouTube (скріншот з відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю Олексій Смолка також розповів про свій зв'язок з Росією. При цьому актор зазначив, що ніколи не поїде туди працювати і відмовляється від усіх запропонованих проектів у РФ.

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Особи
Володимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Тег
95 Квартал
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Johnson Peter
Johnson Peter
Одна сім‘я в нас вже була, заледве в Ростов спровадили. Другої «сім‘і» Україна не витримає.
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Raider Raider
Raider Raider
Уж конечно , телетусовка это семья , просто эталон... Эталон лицемерия и по@уизма ) Квартал давно себя изжил они не смешные и не злободневные , местами откровенно пошлые и нудные , не смотрю их уже давно ... Обычный посредственный бизнеспроэкт ((((
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