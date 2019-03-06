''Дзвонив. Благав повернутися'': з'явилися трагічні подробиці смерті соліста The Prodigy

Соліст британського гурту The Prodigy Кіт Флінт незадовго до смерті дзвонив колишній дружині, японській моделі та діджею Маюмі Каї, з якою розлучився минулого року. Музикант благав її повернутися. У відповідь на це Каї лише наполягла на продажі їхнього родинного будинку в Ессексі (Великобританія), в якому Флінт і наклав на себе руки, повісившись.

Про це пише британський Daily Mail з посиланням на інформацію працівника в маєтку Флінта. Видання також опублікувало останні фото музиканта. За добу з гаком до того, як поліція знайшла його тіло, він проводив час в одному з місцевих пабів. І як зазначили очевидці, зовсім не виглядав схильним до самогубства.

Кіт Флінт і Маюмі Каї Фото: thesun.co.uk

Як стало відомо раніше, розлучення з дружиною і вимушений продаж їхнього сімейного будинку зламали музиканта. Спроби Флінта повернути Маюмі Каї були безуспішними. Як сказали журналістам, дівчину звинувачувати нема в чому, проте Флінт, очевидно, не уявляв життя без неї.

Незабаром після смерті музиканта в мережі спливли фотографії одного з місцевих пабів, на них зображений і Кіт Флінт. Музикант на знімках виглядає цілком бадьорим. Як додали очевидці, охоче ділився своїми успіхами в марафоні з бігу, в якому взяв участь за кілька днів до цього.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

"Ми з дружиною обідали за сусіднім столом, коли мій син впустив на підлогу виделку, її підняв Кіт і привітався, пожартував з дружиною про це", — розповів виданню один з відвідувачів закладу. Менш ніж за 36 годин поліція виявить Флінта повішеним у його будинку.

Інформація щодо продажу маєтку Флінта з'явилася в мережі минулої п'ятниці, однак після смерті музиканта одразу ж була видалена, писав раніше The Sun.

Будинок Кіта Флінта Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Нагадаємо, у 2019 році The Prodigy були заявлені хедлайнерами одного з фестивалів у Києві - UPark Festival. До столиці України музиканти мали привезти свою сьому платівку No Tourists (2018). Незабаром після смерті Флінта гурт повідомив про скасування всіх запланованих на сьогодні концертів.

Дивіться також на OBOZREVATEL, яким був останній концерт The Prodigy з Кітом Флінтом в Україні. Влітку 2017 року гурт став хедлайнером одного з найбільших фестивалів країни.

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