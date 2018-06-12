Дженніфер Еністон розлютили чутки про роман Джастіна Теру і Емми Стоун

Актриса Дженніфер Еністон готує план помсти для подруги екс-чоловіка Джастіна Теру, Емми Стоун. Близьким друзям Джастіну Теру і Еммі Стоун вже встигли приписати роман. Ці чутки привели в лють Еністон, повідомляє Radaronline.com.

Теру і Еністон стверджують, що вони просто друзі. "Еністон дізналася, що Джастін спілкувався з Еммою Стоун, будучи в шлюбі з нею. Це її роздратувало", - повідомив інсайдер.

Також джерело стверджує, що Еністон нібито намагалася вкрасти у Емми Уотсон роль в мюзиклі "Ла-Ла-Ленд", який приніс їй "Оскар".

"Дженніфер підмовляє впливових і вірних друзів бойкотувати Емму Стоун і відмовляти їй в зйомках", - додав інсайдер.

РанішеOBOZREVATEL повідомляв, актриса Дженніфер Еністон після розлучення з Джастіном Теру повернулася до світського життя .