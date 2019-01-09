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Джамала в купальнику показала, як проводить відпустку на островах

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Українська співачка Джамала похвалилася шанувальникам активним відпочинком на островах.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала низку фотографій, на яких зображена сама і зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим.

"Добрий ранок! 50 відтінків блакитного", — прокоментувала свою ранкову фотографію артистка.

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Судячи з позначеної під фотографіями локації, для відпочинку пара обрала сонячну державу Маврикій на островах Індійського океану. В особистих Instagram-сторіз співачка показала, як проходять їхні дні та вечори.

Джамала в купальнику показала, як проводить відпустку на островах

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала в купальнику показала, як проводить відпустку на островах

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала в купальнику показала, як проводить відпустку на островах

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Вочевидь, на відпочинку пара захопилася водним екстрімом.

Джамала в купальнику показала, як проводить відпустку на островах

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала в купальнику показала, як проводить відпустку на островах

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала в купальнику показала, як проводить відпустку на островах

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала в купальнику показала, як проводить відпустку на островах

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Джамала, переможниця "Євробачення-2016" розповіла про те, що мріє показати своєму синові Еміру-Рахману Крим, який є її батьківщиною.

Особа
Джамала
Теги
соцмережіInstagramшоу-бизнес
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А я что-то не поняла, а что ей мешает показать сыну Крым? Там маразмом не страдают, и всяких тупых ограничений, вроде Миротворца, нет. Хотя конечно, как вернется, то СМИ будут требовать рассказать, как в Крыму все ужасно. Мало ли, может она врать не слишком любит?
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