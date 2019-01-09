Джамала в купальнику показала, як проводить відпустку на островах

Українська співачка Джамала похвалилася шанувальникам активним відпочинком на островах.
На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала низку фотографій, на яких зображена сама і зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим.
"Добрий ранок! 50 відтінків блакитного", — прокоментувала свою ранкову фотографію артистка.
Судячи з позначеної під фотографіями локації, для відпочинку пара обрала сонячну державу Маврикій на островах Індійського океану. В особистих Instagram-сторіз співачка показала, як проходять їхні дні та вечори.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Вочевидь, на відпочинку пара захопилася водним екстрімом.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Джамала, переможниця "Євробачення-2016" розповіла про те, що мріє показати своєму синові Еміру-Рахману Крим, який є її батьківщиною.