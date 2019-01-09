Джамала в купальнику показала, як проводить відпустку на островах

Українська співачка Джамала похвалилася шанувальникам активним відпочинком на островах.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала низку фотографій, на яких зображена сама і зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим.

"Добрий ранок! 50 відтінків блакитного", — прокоментувала свою ранкову фотографію артистка.

Судячи з позначеної під фотографіями локації, для відпочинку пара обрала сонячну державу Маврикій на островах Індійського океану. В особистих Instagram-сторіз співачка показала, як проходять їхні дні та вечори.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Вочевидь, на відпочинку пара захопилася водним екстрімом.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Джамала, переможниця "Євробачення-2016" розповіла про те, що мріє показати своєму синові Еміру-Рахману Крим, який є її батьківщиною.