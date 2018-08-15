"Два дистрофіка": заборонена в Україні зірка спантеличила фанів "голим" відео з чоловіком

Російська, а в минулому українська телеведуча Катерина Варнава, якій травнем 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну, похвалилася в соціальній мережі еротичним роликом з чоловіком (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала сміливе відео, на якому пара зображена повністю роздягненою. Партнером для ролика став коханий Варнави, хореограф Костянтин Мякіньков.

"Хочеться поділитися з розумними, освіченими, з хорошим смаком людьми, які люблять мистецтво", - підписала публікацію Катерина, доповнивши її хештегом #недлявсіх і #длясвоїх.

Публікація від Daniil Velichko (@dvelichko) 30 Лип 2018 о 10:58 PDT

Шанувальники артистки оцінили відео і обговорили фігуру Каті. Вони відзначили, що Варнава - занадто худа і більше нагадує "в'язня Бухенвальда".

Публікація від КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 14 Авг 2018 о 11:09 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну російської телеведучій Катерині Варнаві, яка також працювала на українському "Новому каналі" в шоу "Хто зверху" і при цьому з російськими колегами по Comedy Woman гастролювала в окупованому Криму.