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"Два дистрофіка": заборонена в Україні зірка спантеличила фанів "голим" відео з чоловіком

5.4тЧитати новину російською

Російська, а в минулому українська телеведуча Катерина Варнава, якій травнем 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну, похвалилася в соціальній мережі еротичним роликом з чоловіком (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала сміливе відео, на якому пара зображена повністю роздягненою. Партнером для ролика став коханий Варнави, хореограф Костянтин Мякіньков.

"Хочеться поділитися з розумними, освіченими, з хорошим смаком людьми, які люблять мистецтво", - підписала публікацію Катерина, доповнивши її хештегом #недлявсіх і #длясвоїх.

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Шанувальники артистки оцінили відео і обговорили фігуру Каті. Вони відзначили, що Варнава - занадто худа і більше нагадує "в'язня Бухенвальда".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну російської телеведучій Катерині Варнаві, яка також працювала на українському "Новому каналі" в шоу "Хто зверху" і при цьому з російськими колегами по Comedy Woman гастролювала в окупованому Криму.

Читайте всі новини по темі "Заборона російських зірок в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особа
Катерина Варнава
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