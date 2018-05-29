"Дуже солодкий період": переможниця "Холостяка-8" розповіла про весілля

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-8" Іванка Гончарук розповіла про весілля своєї мрії.
За словами дівчини, найбільше наречені задоволення отримують від підготовки до довгоочікуваної події. Про те, яким буде її весілля, Іванка поділилася в своєму Instagram-акаунті.
"Статус нареченої - це дуже солодкий період. День весілля проходить завжди дуже швидко та найбільше ти отримуєш задоволення від підготовки... Я завжди мріяла про тихе, спокійне та маленьке весілля. Не треба забувати, що першою чергою цей день тільки ваш і світ крутиться навколо вашої любові!" - пише Іванка.
🌷Статус нареченої, це дуже солодкий період. День весілля проходить завжди дуже швидко і найбільше ти отримуєш задоволення від підготовки ... Я завжди мріяла про тихій, спокійній і маленьке весілля. Не треба забувати, що в першу чергу цей день тільки ваш і світ крутитися навколо вашої любові !!!! А як ви бачите свою ідеальну весілля? Може хтось вже заміжня і міг би поділитися своїми думками? Як варто, може бути, як треба? 🌷Отдельное спасибі всім, хто підготував таку прекрасну зйомку ... цей день був прекрасний, я навіть на хвилиночку представила себе в якості нареченої !!!! Дякую за прекрасні фото @syushkov, за неймовірний макіяж і зачіску (ти моя фея💋) @daria_artemieva, за таку глибоку ідею, за прекрасні образи @nata_dreamer, за прекрасну організацію @valerie_filon і звичайно ж журналу Viva за таку можливість @viva_ukraine_magazine
Також переможниця "Холостяка" розповіла про те, як складно наречені переживають передвесільні моменти.
"Кожна дівчинка, перебуваючи в стані "скоро заміж" нервує не на жарт! Ми звалюємо на себе все, що тільки можна... І забуваємо про те, що це не той день, коли потрібно панікувати! Кожна дівчина повинна насолодитися й отримати максимум задоволення від того, що відбувається... "- вважає Іванка.
Хочу це, немає це, думаю буде так, а тепер по-іншому ... Стоп, міняємо все !!!! Наречені, вам це знайомо? Кожна дівчинка, перебуваючи в стані "скоро заміж" нервує не на жарт !!! Ми звалює на себе все, що тільки можна ... І забуваємо про те, що це не той день, коли потрібно панікувати !!! Кожна дівчина повинна отримати насолоду від і отримати максимум задоволення від того, що відбувається ... Не знаю як ви, але я все віддаю перевагу віддати в руки професіоналів !!! Вони так точно знають як цей день зробити незабутнім !!! Тому, звертатися раджу тільки до таких! Кілька днів тому познайомилася з дівчатками, справжніми профі своєї справи. За чашкою кави вийшла чудова бесіда. Швидше переходь по посиланню в Сторіс і читай про найцікавіші моменти проекту. А також звертайся до @stilnaya_svadba_kiev 😉👍🏻Оні допоможуть позбутися від турбот у найважливіший день для вас з коханим! # холостяк2018 # холостякстб # учасніцахолостяк8 #bachelor # відеозвернення # стб #stb # холостяк8 # життя # дівчини
Користувачі мережі почали ламати голову, чи свідчать її пости про швидке заміжжя. Деякі припустили, що Іванка зібралася з'єднати себе узами шлюбу з головним героєм шоу "Холостяк" співаком Рожденом Анусі, а деякі вважають, що вони розійшлися відразу після закінчення проекту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фіналістка романтичного реаліті "Холостяк-8" Галя Присташ різко висловилася про Рождена Анусі.
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