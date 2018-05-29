"Дуже солодкий період": переможниця "Холостяка-8" розповіла про весілля

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-8" Іванка Гончарук розповіла про весілля своєї мрії.

За словами дівчини, найбільше наречені задоволення отримують від підготовки до довгоочікуваної події. Про те, яким буде її весілля, Іванка поділилася в своєму Instagram-акаунті.

"Статус нареченої - це дуже солодкий період. День весілля проходить завжди дуже швидко та найбільше ти отримуєш задоволення від підготовки... Я завжди мріяла про тихе, спокійне та маленьке весілля. Не треба забувати, що першою чергою цей день тільки ваш і світ крутиться навколо вашої любові!" - пише Іванка.

Також переможниця "Холостяка" розповіла про те, як складно наречені переживають передвесільні моменти.

"Кожна дівчинка, перебуваючи в стані "скоро заміж" нервує не на жарт! Ми звалюємо на себе все, що тільки можна... І забуваємо про те, що це не той день, коли потрібно панікувати! Кожна дівчина повинна насолодитися й отримати максимум задоволення від того, що відбувається... "- вважає Іванка.

Користувачі мережі почали ламати голову, чи свідчать її пости про швидке заміжжя. Деякі припустили, що Іванка зібралася з'єднати себе узами шлюбу з головним героєм шоу "Холостяк" співаком Рожденом Анусі, а деякі вважають, що вони розійшлися відразу після закінчення проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фіналістка романтичного реаліті "Холостяк-8" Галя Присташ різко висловилася про Рождена Анусі.