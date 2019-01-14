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''Дуже сміливо'': український співак із дружиною показалися голими в Instagram

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Український співак Сергій Бабкін, суддя телевізійного проекту "Голос країни" опублікував у мережі пікантне фото з дружиною.

На особистій сторінці в Instagram музикант показав, як після відвідування лазні вони з дружиною Сніжаною прохолоджувалися голяка в снігу.

"Свято Душі і Тіла!" - прокоментував свій пост Бабкін, додавши до нього кумедний хештег #ідітьвбаню.

Менш ніж за годину пост артиста зібрав понад 10 тис. лайків. Більшість фоловерів зірки розхвалили сміливість і бажання подружжя загартовуватися, деякі ж спробували засудити пару, назвавши фото "ганебними".

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"Дуже сміливо", - відреагували в коментарях на рішення Сергія Бабкіна не просто роздягнутися, але і сісти голяка у сніг.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіних. Артист із дружиною знялися у відвертій фотосесії.

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Особа
Сергій Бабкін
Місце
Україна
Теги
соцмережіInstagramшоу-бизнес
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