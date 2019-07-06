"Дуже сексуальна": Каменських розбурхала мережу оголеним тілом

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за шоумена і продюсера Олексія Потапенка (Потап), розбурхала шанувальників новим фото.

Вона опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, на якому позує в блискучому бікіні.

Настя Каменських Instagram @kamenskux

Артистка продемонструвала апетитне тіло, лежачи на дерев'яному містку. Шанувальники бурхливо відреагували на спокусливий знімок Насті.

Багато з них відзначили, що у Каменських шикарна фігура і красива, гладка шкіра.

"Пощастило старому-Потапу, з такою-то фігурою. Ви дуже красива!" – розхвалили співачку шанувальники.

Як сообшает OBOZREVATEL:

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