"Дуже сексуальна": Каменських розбурхала мережу оголеним тілом

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за шоумена і продюсера Олексія Потапенка (Потап), розбурхала шанувальників новим фото.
Вона опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, на якому позує в блискучому бікіні.
Настя Каменських
Instagram @kamenskux
Артистка продемонструвала апетитне тіло, лежачи на дерев'яному містку. Шанувальники бурхливо відреагували на спокусливий знімок Насті.
Впевненість в собі допомагає здійснювати мрії ♥ ️ Але цього теж потрібно навчитися: ретельно працювати над своїм тілом і думками і ніколи не зупинятися на досягнутому! 🙌🏻Сегодня ділюся кількома простими правилами, які я перевірила на собі: 1. Завжди говорити собі: "Можливо все. Я зможу втілити в життя всі мої мрії!" 💕 2. Займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Адже нам, дівчаткам, так важливо відчувати себе найкрасивішими! 💃🏼 На мені стильний купальник @milavitsaofficial і я відчуваю себе на висоті! 👙 3. Поставте чіткий дедлайн: важлива подія / свято, до якого ви готуєтеся. Це буде вас мотивувати і ви ніколи не зійде з дистанції! А що вам допомагає повірити в себе? 😉 # girl #motivation #summer #love #perfectday
Багато з них відзначили, що у Каменських шикарна фігура і красива, гладка шкіра.
"Пощастило старому-Потапу, з такою-то фігурою. Ви дуже красива!" – розхвалили співачку шанувальники.
Як сообшает OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікувана весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
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