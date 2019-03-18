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''Дуже погане самопочуття'': Леся Нікітюк потрапила в лікарню

4.4тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча, зірка проекту "Танці з зірками" Леся Нікітюк потрапила під крапельницю.

Як повідомила знаменитість в особистих Instagram-сторіз, причину своєї госпіталізації вона поки не знає.

''Дуже погане самопочуття'': Леся Нікітюк потрапила в лікарню

"Не знаю, що за дурниця відбувається... але знаю точно одне: хороших людей так просто не зламати", — написала в соцмережі Нікітюк, додавши до посту фотографію з-під крапельниці.

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Пізніше в "сторіз" знаменитості з'явилося коротке відеозвернення до прихильників. Телеведуча детальніше розповіла про необхідність отримати медичну допомогу.

"Чому я в лікарні, і чому під крапельницями — не знаю. Така ситуація. Ніхто не знає. Просто дуже погане самопочуття. Можливо, щось із імунітетом. Мене прокапають сьогодні-завтра-післязавтра і все буде ок", — повідомила вона.

''Дуже погане самопочуття'': Леся Нікітюк потрапила в лікарню

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нікітюк викликала неоднозначну реакцію, показавши знімок у відвертій сукні, під яку не вдягла нижню білизну. Через це шанувальники були збентежені, адже груди буквально вивалювалися з одягу.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Тег
Instagram
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