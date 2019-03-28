"Дуже люблю": Камінська відверто зізналася у стосунках із Холостяком

Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла, які стосунки її пов'язують з головним героєм романтичного шоу "Холостяк-9" Микитою Добриніним.

Відповідне зізнання вона зробила в інтерв'ю програми "Ходят слухи", уточнивши, що може поділитися з головним редактором журналу XXL новинами в будь-який час (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я дивитимуся (дев'ятий сезон "Холостяк". – Ред.) По-перше, тому що я дуже люблю Микиту. Я таких людей дуже рідко зустрічала. Він дійсно дуже світла людина. У мене дуже мало друзів. Я можу назвати цю людину своїм другом. Він один із небагатьох, з ким я можу поділитися фігньою о третій годині ночі", – зізналася вона.

Слава Камінська та Микита Добринін Колаж

Камінська також зізналася, чому після першого епізоду "Холостяка", де вона спілкувалася з учасницями, вона вийшла зі студії, кульгаючи і тримаючись за спину.

"Це якраз зйомки проходили в той період часу. Під час зйомок якраз зателефонував Микита. Ми з Микитою дуже дружимо. Каже: "Славо, ти мені так потрібна". Кажу йому: "Ну якщо я буду шкандибати в кадрі". Він – "ти навіть шкандибаючи, нормально будеш виглядати", – посміялася зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська також зізналася, що думала робити пластику, але її чоловік категорично проти такої процедури.

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