"Дурна колгоспниця!" Монеточка розлютила росіян неправильним гімном СРСР у США

Популярна молода російська співачка Монеточка (Єлизавета Гирдимова) заспівала гімн СРСР, стоячи під прапором США, водночас допустивши помилки в тексті.

Відео з'явилося в Stories її Instagram-аккаунта. Подібний вчинок розлютив російських користувачів мережі, які обізвали Монеточку "дурною колгоспницею" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Так, молода артистка вирушила в Лос-Анджелес на зйомки свого нового кліпу. Ролик був знятий, очевидно, поблизу знімального майданчика. На відео Ліза стала під американський прапор і виконала радянський гімн.

Під час короткого ролика Монеточка зробила декілька помилок: замість "нерушимый" заспівала "нерушимых", республіки замість "свободных" назвала "народными", а також переставила слова в рядках гімну.

Російські користувачі мережі були розлючені подібним вчинком, про що написали їй в коментарях одразу під декількома останніми постами в Instagram. Деякі з них взагалі не підбирали виразів і навіть погрожували дівчині розправою.

"Гімн вивчи, якщо мізків вистачить! Зганьбилася. Дурна колгоспниця, показала світу цілковиту відсутність голосу і слуху", – рознесли Монеточку в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Монеточка з'явилася в шоу "Вечірній Ургант", де заспівала в студії, вдихнувши гелій для зниження голосу. Ведучий був вкрай здивований результатом, оскільки не відбулося ніяких змін в тембрі співачки.

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