''Думаю щомиті...'' Лорак заінтригувала фанів потаємним зізнанням

Українська співачка Ані Лорак, яка раніше стала жертвою публічної подружньої зради, заінтригувала своїх шанувальників задушевним зізнанням, розповівши, кому присвячує свої думки.

Виконавиця опублікувала в своєму акаунті в Instagram похмуре фото, а в підписі до нього зізналася, що постійно думає про своїх фанатів.

"Думаю про вас..." - загадково написала Лорак, після чого її фоловери масово почали залишати їй коментарі про те, що також постійно згадують артистку.

"Думаю про тебе щомиті", - відзначили багато фанів, при цьому додавши, що артистка виглядає сумною і засмученою.

"І ми про тебе. Про те, як ти сумуєш за концертами в Україні, за нашими посмішками", - також зазначили фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Ані Лорак, котра переживає наразі скандальний розрив зі своїм чоловіком, зробила жалісливе зізнання, до якого готувала своїх шанувальників кілька днів. Після сімейної драми Лорак презентувала пісню про подружню зраду, яку її фани порахували автобіографічною.