"Думав, що мене не стане": змарнілий Крутий налякав мережу проблемами зі здоров'ям

У мережі з'явилася інформація про те, що російський композитор Ігор Крутой серйозно хворий і переніс важку операцію.

Чутки підігрів новий знімок Крутого, який він опублікував в Instagram – на ньому музикант виглядає змарнілим і дуже худим. Про проблеми зі здоров'ям у 64-річного композитора пише "СтарХит".

Так, виявилося, раніше Крутому діагностували цукровий діабет, через що йому довелося сісти на сувору дієту. Артист схуд на понад 20 кілограмів. Крім того повідомляється, що нещодавно він переніс складну операцію.

Ігор Крутой Домашний Очаг

"Перед нею думав про те, що буде, якщо мене не стане. Для мене питання збереження рівня життя моїх дітей, онуків, друзів дуже важливе", – говорив Крутий.

Різке схуднення спровокувало чутки, що у композитора знайшли рак, але в його оточенні заявили – ніякої онкології у Крутого немає, він просто лікує діабет.

Змарнілий Ігор Крутой Instagram

"Звичайно, всі дуже турбуються, підтримують його. Всякі були вигадки з приводу діагнозу, але, слава Богу, у нього немає раку. А втрата ваги пов'язана з суворою дієтою, прописаною фахівцями. Іноді здається, що Ігор Якович взагалі нічого не їсть", – поділилися близькі Крутого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прийомна дочка Ігоря Крутого Вікторія недавно засвітила величезні груди на відвертих знімках, чим спровокувала бурхливу критику в мережі.

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