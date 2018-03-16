ДТП із "Пікніком": з'явилася інформація про постраждалих

У одного з учасників радянської рок-групи "Пікнік", яка потрапила в серйозну ДТП, перелом хребта.

Всього в аварії постраждали п'ятеро людей - лідер групи Едмунд Шклярський, а також весь основний склад "Пікніка" разом із директором музикантів, передає Telegram-канал 112.

Так, у Едмунда Шклярського, вокаліста і клавішника Станіслава Шклярського та директора колективу Володимира Сафронова - забої, садна і струс головного мозку.

Басс-гітарист Марат Корчемний отримав лише забої та садна.

А ось у барабанщика Леоніда Кірноса - перелом хребта.

"Пікнік" столиця З

Нагадаємо, аварія сталася в п'ятницю, 16 березня, по дорозі в Рязань. Музиканти їхали на концерт, але зіткнулися з КамАЗом. Вони госпіталізовані в ЦРЛ м. Гусь-Кришталевого.

ДТП з "Пікніком" Telegram-канал Life Shot

"Пікнік" - радянська і російська рок-група, заснована в Ленінграді в 1978 році. Музика групи, що має своє коріння в російській рок, прогресувала в оригінальний, незвичайний стиль з використанням симфонічних, клавішних і екзотичних народних інструментів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в США сталась масштабна ДТП.