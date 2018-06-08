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СпортLady

Дружина Джорджа Клуні підкорила красою в плаття від Prada

1.4тЧитати новину російською

Вчора в Голлівуді відбулася 46-а церемонія вручення премій Американського інституту кіномистецтва. Цього року лауреатом премії став Джордж Клуні

Підтримати 57-річного актора прийшла дружина Амаль. Подружжя не приховували ніжних почуттів на публіці.

Амаль Клуні продемонструвала ефектний і вишуканий образ.

Джордж і Амаль Клуні

Фото: Getty

Джордж і Амаль Клуні

Фото: Getty

Джордж і Амаль Клуні

Фото: Getty

Новини
Амаль Клуні з'явилася на весіллі принца Гаррі в яскравому вбранні

Для заходу Амаль вибрала ніжно-рожеву сукню від Prada c розрізом і відкритими плечима.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Дженніфер Еністон позувала на червоній доріжці премії AFI Life Achievement Award в компанії своєї зоряної подруги Кортні Кокс .

Особи
Джордж КлуніАмаль Клуні
Місце
США
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