Дружина Джорджа Клуні підкорила красою в плаття від Prada

Вчора в Голлівуді відбулася 46-а церемонія вручення премій Американського інституту кіномистецтва. Цього року лауреатом премії став Джордж Клуні

Підтримати 57-річного актора прийшла дружина Амаль. Подружжя не приховували ніжних почуттів на публіці.

Амаль Клуні продемонструвала ефектний і вишуканий образ.

Джордж і Амаль Клуні Фото: Getty

Джордж і Амаль Клуні Фото: Getty

Джордж і Амаль Клуні Фото: Getty

Для заходу Амаль вибрала ніжно-рожеву сукню від Prada c розрізом і відкритими плечима.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Дженніфер Еністон позувала на червоній доріжці премії AFI Life Achievement Award в компанії своєї зоряної подруги Кортні Кокс .