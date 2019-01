Друга спроба? Лазарєв зібрався на Євробачення від Росії

Російський співак Сергій Лазарєв готується представити свою країну на міжнародному конкурсі Євробачення-2019.

Таку інформацію розповсюдило видання SUPER, хоча офіційне оголошення артиста, який виступатиме від Росії в Ізраїлі, відбудеться в кінці січня.

Уточнюється, що в гастрольному графіку Лазарєва все розписано до кінця квітня, проте журналісти дізналися, що в травні у нього не заплановано жодного концерту. А саме цього місяця відбудеться довгоочікуванний конкурс.

За словами джерел, артиста повинна готувати до конкурсу команда "короля" російської естради Філіпа Кіркорова, що складається з грецьких композиторів і хореографів. Лазарєв уже заявляв, що візьме реванш, якщо буде впевнений у гарній пісні, яка забезпечить йому перемогу.

Сергій Лазарєв instagram

Нагадаємо, що в 2016 році на Євробаченні Лазарєв виконав композицію You are the only one. Тоді він зайняв третє місце на конкурсі, поступившись другим місцем Демі Їм з Австралії. Безумовною переможницею стала Джамала з піснею "1944".

Пропонуємо переглянути відео, як це було в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня канал СТБ вперше оголосив повний список учасників Національного відбору претендентів на пісенний конкурс Євробачення-2019 від України.

Пізніше в Росії озвучили свій ймовірний список претендентів на участь в міжнародному пісенному конкурсі. Але вже 15 грудня сайт з акредитаційною формою заборонив доступ для користувачів з РФ.

