Драйв, танці та дует із YUKO: KHAYAT відіграв перший концерт у Києві

19 червня в Зеленому театрі відбувся перший концерт виконавця KHAYAT, який презентував дебютний альбом KHMIL'.

На сцені також прозвучали улюблені усіма треки "Девочка" і EVER. Підтримати виконавця прийшли колеги і українські селебріті: Jerry Heil, DJ NANA, Alina Pash, LAUD, Tonka, BAHROMA, керівник Big entertainment shows 1+1 production Володимир Завадюк, танцюристи Дмитро Жук, Яна Цибульська, Максим Єжов та інші.

KHAYAT продемонстрував поєднання української та східної культури не тільки музикою, але і образами на сцені. Для концерту музиканту везли костюм з Лівану, в той час як бек-вокалістки постали в традиційних купальських сорочках.

KHAYAT і YUKO Прес-служба

Музикант почав концерт з гри на тибетській чаші, її звучання плавно перетекло в пісню "Соловейко". Етно-техноритми не дозволяли глядачеві встояти на місці: зал танцював і підспівував кожній композиції.

Трек "Девочка", з яким KHAYAT почав свій творчий шлях у 2018 році, він виконав в акустичній версії.

KHAYAT за лаштунками

шанувальники виконавця

KHAYAT

"Зізнаюся, що саме за цими клавішами я написав цю пісню. "Девочка" - перша авторська композиція в моєму житті", - заявив виконавець.

Родзинкою вечора варто назвати виступ KHAYAT і YUKO з дуетним треком VESNIANKA. Бурхлива реакція глядачів не змусила на себе чекати, адже на сцені панувала неймовірна енергетика і драйв.

Емоційної точкою стала фінальна пісня EVER з національного відбору на Євробачення-2019. Композицію зал підспівував в унісон, а потім криками "НА БІС" не відпускав виконавця зі сцени.

KHAYAT на сцені Прес-служба

KHAYAT концерт Прес-служба

KHAYAT за фортепіано Прес-служба

KHAYAT Прес-служба

KHAYAT концерт в Києві Прес-служба

Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні YUKO і KHAYAT представили спільний сингл VESNIANKA. Гурт і виконавець у 2019 році брали участь у Національному відборі на Євробачення, однак обидва не отримали перемогу. Виступ KHAYAT так сподобався слухачам, що вони поставили в півфіналі найвищу оцінку. Після того, як він не пройшов до фіналу Нацвідбору, в мережі розгорівся скандал.

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