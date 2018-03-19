"Доярка з Донбасу": Волочкову з новою зачіскою висміяли

Кілька днів тому російська балерина Анастасія Волочкова внесла корективи в свою зовнішність, наростивши волосся і змінивши їхній колір.

Такі зміни не залишилися непоміченими дописувачами артистки в Instagram.

Під одним із свіжих фото Анастасії користувачі соцмережі розкритикували її новий вигляд, залишивши чимало образливих коментарів.

Дописувачі звернули увагу на брови Волочкової, вії і декольте вбрання, в якому вона відвідала вибори президента Росії:

"Вам взагалі не йдуть довгі волоси.набагато краще були колишні.ви щас стали схожі на доярку з Донбасу (тут і далі орфографія і пунктуація авторів збережені, - ред.)"

"Матуся, ти мені брови намаж!"

"Думаю довше і рівно підрізати щоб не було надто тонких кінців, так, з бровами біда"

"Брови не красиві. З майстром вам не пощастило"

"Що за клоччя? Навіть з нарощеними соломою немає виду доглянутої жінки".

Як повідомляв "Обозреватель", фани висміяли танцюючу Волочкову в її новому ролику.