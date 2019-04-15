"Довели з самого ранку": Пугачову змусили плакати в день народження. Відео

У понеділок, 15 квітня, легенда радянської та російської естради, примадонна Алла Пугачова святкує день народження. Артистці виповнилося 70 років, з чим із самого ранку її привітали близькі: чоловік Максим Галкін і діти Гаррі та Ліза.

Своїм привітанням діти довели співачку до сліз. Все, що відбувалося, Галкін зняв на камеру і виклав на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Instagram @maxgalkinru

Так, Пугачову привітали величезним букетом квітів і теплими словами. Діти побажали їй здоров'я, зазначили що пишаються своєю мамою, а також вручили їй листівки, зроблені власними руками. Алла ж заплакала від щирих побажань і сказала, що малюки "довели матір до сліз із самого ранку".

Instagram @maxgalkinru

Instagram @maxgalkinru

Шоумен і чоловік Пугачової Галкін зі свого боку лаконічно "підписав" свій пост сердечком. У коментарях під відео багато зірок також залишили свої побажання і привітання на адресу примадонни. Серед них – співачка Лоліта Мілявська, композитор Ігор Ніколаєв, українка Анна Сєдокова, "золотий голос України" Олександр Помонарьов і багато інших.

Instagram @maxgalkinru

До дня народження Алли Пугачової OBOZREVATEL також приготував підбірку "вибухових" фото примадонни за останні декілька років. Читайте також матеріал про те, як роки змінили зовнішність Алли Борисівни.

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