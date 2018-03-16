Довели до інфаркту: через скандал навколо Джигарханяна сталася смерть

Бабуся колишньої подруги піаністки і екс-дружини відомого актора Армена Джигарханяна Віталіни Цимбалюк-Романовської померла від інфаркту після переглядутелешоу про скандальне розлучення артистів .

На російському "Першому каналі" відбулися зйомки телешоу "На самом деле", де головними героями стало гучне екс-подружжя Джигарханян і Цимбалюк-Романовська, а також колишній адвокат Віталіни Еліна Мазур, яка після сварки з нею почала активно захищати честь літнього артиста. Про це пишуть Дні.Ру

Мазур заявила, що в програмі вкотре взялися очорняти її репутацію. Так, Еліну звинуватили в утриманні публічних будинків. Після перегляду ефіру "На самом деле" у її бабусі виник інфаркт, від чого вона незабаром померла.

Еліна Мазур Sputnik

До студії програми були запрошені повії, які нібито працювали в одному з борделів, що належали Мазур. Всі вони розповідали ведучому телепередачі Дмитру Шепелеву неправдиву інформацію про адвоката.

"Після перегляду цього безсоромного шоу від обширного інфаркту померла моя бабуся Маргарита Осокіна. Трагедія сталася в Києві. У програмі показали жінок, які представлялися співробітницями притонів, що нібито знаходяться в мене у власності. Хоча буквально за дві години до трансляції мені подзвонив слідчий і запросив на допит, оскільки слідством були встановлені дані цих підсадних. Однією з них виявилась справжня "мамка" одного з борделів на Червоноармійській вулиці. Слідчий повідомив мені, що там використовується рабська праця. Тепер цим питанням займаються співробітники поліції ", - висловилася Еліна.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше колишня подруга Віталіни Цимбалюк-Романівської, юрист Еліна Мазур заявила про загрозу з боку "Першого каналу" у зв'язку з тим, що вона активно захищала Джигарханяна.