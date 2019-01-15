''Досить робити х*ню'': новий кліп Кріда з Ігорем Крутим розгромили в мережі

Популярного російського музиканта Єгора Кріда розкритикували у мережі через його новий кліп на пісню "Крутий". У ньому артист знявся разом зі знаменитим у РФ композитором Ігорем Крутим.

Користувачі мережі зазначили, що з кожним новим кліпом творчість Кріда стає гіршою. Відео розмістили на Youtube-каналі "BlackStarTV".

Кадр з відео

Кадр з відео

Кадр з відео

Кадр з відео

Кадр з відео

Кадр з відео

Кадр з відео

Зазначимо, що менш ніж за добу ролик набрав півтора мільйона переглядів. Але сподобалося відео не всім: кліп уже встиг отримати більше 30 тисяч дизлайків.

"Відео з невдалими кадрами я побачив, а де власне сам кліп", "Якщо раптом ви порахуєте себе тупим, згадайте, що є люди, яким подобається така творчість", "Раніше ніби й нічого були кліпи, але далі все гірше і гірше"," Для чого робити такі відоси? У чому прикол? Хлоп'ята, робіть нормальні відео. Вистачить годувати глядача такої прісною ху**ею", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський репер Єгор Крід оскандалився в Абу-Дабі (ОАЕ), зірвавши два виходи на сцену за один вечір.

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