Допомагають друзі і хатня робітниця: як живе Джигарханян після розлучення

Стало відомо як живе знаменитий російський актор, народний артист СРСР Армен Джигарханян після скандального розлучення з молодою дружиною, українкою Віталіною Цимбалюк-Романовською.

В даний час Джигарханян часто хворіє, кілька місяців тому, в січня 2018 у нього стався гіпертонічний криз, що помітно ускладнило його життя в побуті. З неприємностями допомагають справлятися близькі друзі актора і нова хатня робітниця, пишуть Дни.Ру .

Крім цього, Джигарханян зараз проживає в одному будинку зі своєю екс-дружиною Віталіною. Друзі артиста зняли йому квартиру в Москві на вулиці Молодогвардійській, де в тому ж під'їзді, на три поверхи нижче, проживає Цимбалюк-Романовська.

Армен Джигарханян Еркір.am

"Армену Борисовичу по господарству допомагає нова хатня робітниця, і відноситься він до неї так само шанобливо, як свого часу до Віталіни Цимбалюк-Романовської. Хоча він в побуті дуже невибагливий чоловік - довгі роки жив один, харчувався напівфабрикатами і був щасливий", - розповіла подруга і захисниця Джигарханяна, адвокат Еліна Мазур.

Крім цього, будучи людиною в солідному віці, Джигарханян схильний до частих хвороб. Кілька років тому у нього був діагностований діабет другого типу. А в січні 2018 го швидка допомога відвезла Джигарханяна з його театру в Пироговську лікарню з діагнозом "гіпертонічний криз". Також лікарі висунули підозру на невралгію, але діагноз не підтвердився.

"Я довіряю тільки хорошим лікарям. Якщо не подобається те, що вони говорять, йдуть до інших - теж хороших лікарів. І якщо все збігається, роблю те, що вони радять. Адже якщо я хочу жити, то все зроблю, всі їх рекомендації виконаю. Мені вкрай важливо дотримуватися дієти, режиму прийому ліків, рухатися побільше. В цьому допомагають друзі ", - розповів сам актор.

Як повідомляв "Обозреватель", скандальна історія розлучення Армена Джигарханяна та Віталіни Цимбалюк-Романівської тривала понад 4 місяців. Шлюборозлучний процес почався в жовтні 2017 року, коли артист звинуватив свою екс-дружину в крадіжці нерухомості і 4 мільйонів рублів з його особистий рахунків в банку.