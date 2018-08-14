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Дочка Майкла Джексона опинилася на операційному столі

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20-річну Періс Джексон, дочку покійного поп-співака Майкла Джексона госпіталізували у відділення хірургії. Дівчині терміново знадобилася операція з видалення гнійного запалення.

Як повідомила дочка знаменитості на особистій сторінці в Instagram, під час операції вона зазнала найсильнішого болю у своєму житті, бо погодилася на хірургічне втручання без анестезії.

Як пізніше Періс розповіла своїм фоловерам, хірурги видалили з її тіла гнійне запалення розміром із м'яч для гольфу. Абсцес міг розірватися всередині будь-якої миті, що напевно призвело б до смерті.

"Це був найсильніший біль, який я колись відчувала", - згадала вона.

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Після операції дівчина доволі скоро прийшла до тями, вже наступного дня Періс виступила на сцені благодійного концерту разом зі своїм гуртом The Soundflowers.

go to @thesoundflowers for more 🌻 ♥ ️

Публікація від Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson)

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Каліфорнії відбулася закрита церемонія прощання з батьком Майкла Джексона Джо Джексоном, який помер 27 червня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причиною смерті став рак підшлункової залози.

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