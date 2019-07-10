"Жахливо награно": "холостяка" Добриніна рознесли в мережі за дурний прокол

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін показав, як проводить час зі своєю обраницею – Дашею Квітковою.

Так, відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, де нарвався на критику через черговий постановочний кадр.

"Дуже щасливий, що в цей день ми тільки удвох і всі мрії так реальні. З днем народження" – написав він.

У мережі коментатори поділилися на дві категорії. Частина була неймовірно рада, що Даша і Микита залишилися разом, адже багато хто чекав саме такого результату. Інша частина скептиків вже не в перший раз відреагувала на такі кадри, заявивши, що це все постановка і поцікавившись, хто ж постійно фотографує парочку.

"Награлися. Мені не сподобалося. Брехати, що відмінно я не стану. Дурний кадр", – накинулися на нього з критикою в коментарях.

"Ви прекрасні", "Які ви милі і закохані", "Щастя вам", "Нарешті реальна любов після шоу", – відреагували шанувальники.

Instagram @ nikitadobrynin

Instagram @ nikitadobrynin

Instagram @ nikitadobrynin

Instagram @ nikitadobrynin

Instagram @ nikitadobrynin

Instagram @ nikitadobrynin

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення шоу "Холостяк-9" головні герої тримали кілька днів інтригу з приводу відносин. Фанати знайшли підтвердження, що переможниця Квіткова після проекту зустрічається з Микитою.

На пост-шоу герої все ж підтвердили чутки, що до сих пір разом. Вони зізналися, що перший час після зйомок було важко, тому що їм доводилося ховатися, поки шоу не вийшло на екрани. Квіткова скаржилася, що ходила всюди в капюшоні, а на публіці повинна була приховувати свої почуття.

Варто зазначити, що про постановку шоу вже давно говорять в мережі. Найяскравішим прикладом став вибір суконь для фіналісток: Даша була в білому, а її конкурентка Лілія Кім – в чорному.

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