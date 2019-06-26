"До сліз і мурашок": італієць підірвав мережу виконанням хіта "Скрябіна" про маму

Італійський співак Альфонсо Олівер переспівав знамениту пісню українського виконавця Кузьми Скрябіна "Мам", чим привів у захват користувачів мережі з усього світу

Текст пісні Альфонсо переклав італійською мовою. Чуттєвий ролик виконавець опублікував на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця. Також попонуємо взяти участь в опитуванні).

У кліпі італійця знялася його мати, а сюжет частково відтворив оригінальне відео до пісні.

Кадр з кліпу MAMMA Альфонсо Олівера YouTube (скріншот з відео)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на роботу Олівера. У коментарях під роликом багато з них були захоплені виконанням, а також відзначили, що "музика Кузьми об'єднує народи, а значить – буде жити вічно".

"Не дарма кажуть, що українська мова за мелодійністю посідає друге місце в світі, після італійської, а ця пісня на обох мовах є неперевершеною. Дуже красиво і незвично", – написали в коментарях.

"Відчуваю гордість від того, що італійці переспівують українських виконавців. Кузьма живий поки співають його пісні! Світла йому пам'ять!" – додали користувачі.

Також вони подякували італійському співакові за те, що той настільки шанобливо ставиться до української культури.

Кузьма Скрябін, кадр з кліпу "Мам" YouTube (скріншот з відео)

З моменту публікації ролика його переглянули майже півмільйона користувачів, а також він зібрав понад 7 тисяч лайків.

Кадр з кліпу MAMMA Альфонсо Олівера YouTube (скріншот з відео)

Відзначимо, Альфонсо Олівер – відомий італійський співак і композитор, який вже більше року живе і працює у Львові. Він почав переспівувати відомі українські пісні італійською, серед яких культові композиції "Ніч яка місячна", "Червона рута", рок-хіти знаменитого гурту Океан Ельзи та інші.

Кадр з кліпу MAMMA Альфонсо Олівера YouTube (скріншот з відео)

Відео оригінальної версії пісні "Мам" у виконанні Кузьми Скрябіна:

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, трагічно загинув у 2015 році. 2 лютого автомобіль артиста потрапив у ДТП: його позашляховик зіткнувся з молоковозом, в результаті отриманих травм Кузьма помер на місці події. Інцидент трапився в Дніпропетровській області.

В автомобілі з Кузьмою перебувала ще одна пасажирка, колишній арт-директор гурту "Скрябін" Ольга Любченко, яка вижила після ДТП. Тільки через три роки після трагедії вона зважилася вперше прокоментувати страшний інцидент.

Поховали Андрія Кузьменка 5 лютого на Брюховицькому цвинтарі поблизу Львова.

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