''До сліз'': Бузова гримнулася з гамаку в гонитві за красивим знімком. Відео

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова потрапила в курйозну ситуацію.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому в гонитві за красивим фото намагається влягтися в гамаку, але падає в пісок (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Коли дуже хотіла зробити красиву фото на гамаку, але щось пішло не так", – з самоіронією підписала Бузова.

скріншот

Користувачі мережі від душі посміялися над "зоряним" падінням артистки з гамака. Не обійшлося і без жартів з боку шанувальників.

"Насміялися від душі", "На це можна дивитися вічно", "З розбігу треба було стрибнути", "Бузова набузіла", "Грація кішки, спритність картоплі", "Я не можу, до сліз", "Те почуття, коли треба вміти не тільки бути красивою, але й вміти посміятися над собою", – пожартували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бузова показала фото з пляжу, проте через вульгарність користувачі його не оцінили.

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