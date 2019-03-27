"До психлікарні негідника": в Росії розгорівся скандал навколо Шнурова

Продюсер російського гурту "Ласкавый май" Андрій Разін подав заяву в поліцію на музиканта Сергія Шнурова за образу Москви і жителів столиці в ефірі шоу "Зеніт".

Відповідний документ він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що не дочекався у одіозної зірки вибачень (щоб послухати заяву лідера екс-гурту "Ленінград", проскрольте до кінця сторінки).

"Уряд Москви вирішив не зв'язуватися з Сергієм Шнуровим після образи Москви і москвичів нецензурними словами, я так і не дочекався від нього жодних вибачень перед москвичами. Мало того, Шнуров побіг, як боягузливий заєць, в прокуратуру з проханням захистити його від москвичів. Спочатку наговорив гидоти, а потім ховається як щур", – написав Разін.

Він наголосив, що вирішив надіслати листом заяву про притягнення Шнурова до кримінальної відповідальності "за діяння, які він вчинив стосовно Москви і москвичів".

Продюсер звернувся в СК з вимогою притягнути музиканта до відповідальності за статтею про хуліганство.

У своїй заяві Шнуров порівняв Москву і Санкт-Петербург з чоловічими і жіночими статевими органами. Пізніше адвокат музиканта Костянтин Добринін звернувся в прокуратуру Москви з проханням провести перевірку висловлювань Разіна через обіцянки продюсера виплатити премію в розмірі п'ятьох млн рублів тому, хто "любить Москву і розіб'є цьому подонку пику". Правда пізніше цей пост був видалений.

У коментарі "360" Разін заявив, що звинувачення Шнурова в закликах до насильства не мають грунту. А самого музиканта запропонував відправити до психлікарні.

"Про яке насильство ви взагалі говорите? Якщо він каже, що він, пітерець, гвалтує москвичів. Він нас називає жіночим статевим органом. Себе називає чоловічим органом. Гвалтує він нас і гвалтує багато років. Його потрібно покласти в психлікарню, а не в Держдуму. Це ж взагалі жах - до такої міри знахабнів. А потім злякався і побіг скаржитися до прокурорів. Що тобі поганого зробили москвичі, крім того, що ти на них бабло заробляєш? Трус і негідник", - підсумував Разін.

Увага! Відео містить нецензурну лексику! (Багато!)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Шнуров заявив про розпад колективу "Ленінград" через більш 20 років концертної діяльності.

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