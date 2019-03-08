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/Шоубіз

"До крові б зацілував!" Сєдокова розбурхала мережу абсолютно голим фото

12.2тЧитати матеріал російською

Епатажна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова викликала ажіотаж в мережі голим знімком на 8 березня.

Відповідну пікантну фотографію вона показала шанувальникам у своєму Instagram, привітавши жінок зі святом.

"Зі святом, мої крихітки! Люблю вас, мої самі красиві, розумні, трохи божевільні і нескінченно жіночні. І нехай у нас троянди і "Кристал" (ігристе вино) щоранку", – написала співачка.

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У мережі відвертий знімок викликав неоднозначну реакцію. Деяким здалося, що Сєдокова виглядає надто вульгарно, а її фігура недосконала. Зате іншій частині аудиторії так сподобалося, що вони побажали "зацілувати" її до крові.

"А дочок своїх теж з голою д*пою вітала?!", "Одягни труси, извращенка", "Повія і все тут", "Ні сорому, ні совісті, але вже готова", "Капец, порнозірка прям, а не співачка", – написали обурені користувачі.

"До крові б зацілував!" Сєдокова розбурхала мережу абсолютно голим фото
"До крові б зацілував!" Сєдокова розбурхала мережу абсолютно голим фото
"До крові б зацілував!" Сєдокова розбурхала мережу абсолютно голим фото

"Яка класна д*па. До крові б зацілував", "Вогняна леді", "Може й трохи занадто, але Ви все одно шикарна! Фігура-отпад голови", – написала збуджена половина фоловерів.

"До крові б зацілував!" Сєдокова розбурхала мережу абсолютно голим фото
"До крові б зацілував!" Сєдокова розбурхала мережу абсолютно голим фото
"До крові б зацілував!" Сєдокова розбурхала мережу абсолютно голим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прихильниця подарувала Сєдоковій портрет, зобразивши ту саму частину тіла, яку співачка так любить всім показувати.

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Особа
Анна Сєдокова
Тег
шоу-бизнес
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Никакой гидности !!!
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