''До біса рак!'' У гурті The Prodigy ще одна смерть: що відомо

Учасники британського гурту The Prodigy після смерті вокаліста Кіта Флінта повідомили про ще одну втрату. З життя пішов начальник охорони колективу Кон Мерфі.
Як відзначили музиканти на сторінці гурту в Instagram, перш за все, "супермен" Мерфі був для них вірним другом. Причиною смерті бодігарда, судячи з усього, стало онкологічне захворювання.
RiP Con. 🖤🔥 you always had our backs and looked after us for years , you got us out of many sticky situations on tour , you were a truly great man, in fact you were actually Superman - the people that knew you will understand what I'm sayin .... Above all you were the greatest loyal friend to us all man ... Fuk cancer, you were taken from us way too soon .. We will truly miss you and never forget you brother x Our love goes out to Jayne and family x The Prodigy boys x
"Спочивай з миром, Кон. Ти завжди прикривав наші спини і роками дбав про нас. Допомагав нам викручуватися з безлічі неприємних ситуацій в турах. Ти був справді великою людиною. Ти був справжнім суперменом", - вказали музиканти у своєму пості.
Фото: instagram.com/theprodigyofficial
Фото: instagram.com/theprodigyofficial
Очевидно, причиною смерті Кона Мерфі стало онкологічне захворювання. Про це також згадується в пості The Prodigy.
"До біса рак. Ти пішов від нас занадто рано... Ми будемо сумувати за тобою і ніколи не забудемо тебе, брате", - додали "хлопці з The Prodigy". До свого посту музиканти доклали кілька фото з бодігарда.
Фото: instagram.com/theprodigyofficial
Як писав раніше OBOZREVATEL, засновник The Prodigy Ліем Холлует після суїциду соліста Кіта Флінта звернувся до шанувальників зі словами подяки. На офіційній сторінці колективу в Instagram музикант опублікував фото яскравого графіті, присвяченого Кіту Флінту, і подякував усім небайдужих за підтримку.
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