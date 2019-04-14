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''До біса рак!'' У гурті The Prodigy ще одна смерть: що відомо

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Учасники британського гурту The Prodigy після смерті вокаліста Кіта Флінта повідомили про ще одну втрату. З життя пішов начальник охорони колективу Кон Мерфі.

Як відзначили музиканти на сторінці гурту в Instagram, перш за все, "супермен" Мерфі був для них вірним другом. Причиною смерті бодігарда, судячи з усього, стало онкологічне захворювання.

"Спочивай з миром, Кон. Ти завжди прикривав наші спини і роками дбав про нас. Допомагав нам викручуватися з безлічі неприємних ситуацій в турах. Ти був справді великою людиною. Ти був справжнім суперменом", - вказали музиканти у своєму пості.

''До біса рак!'' У гурті The Prodigy ще одна смерть: що відомо

Фото: instagram.com/theprodigyofficial

''До біса рак!'' У гурті The Prodigy ще одна смерть: що відомо

Фото: instagram.com/theprodigyofficial

Новини
Відчайдушний Кіт Флінт: соліст The Prodigy в трьох яскравих кліпах гурту

Очевидно, причиною смерті Кона Мерфі стало онкологічне захворювання. Про це також згадується в пості The Prodigy.

"До біса рак. Ти пішов від нас занадто рано... Ми будемо сумувати за тобою і ніколи не забудемо тебе, брате", - додали "хлопці з The Prodigy". До свого посту музиканти доклали кілька фото з бодігарда.

''До біса рак!'' У гурті The Prodigy ще одна смерть: що відомо

Фото: instagram.com/theprodigyofficial

Як писав раніше OBOZREVATEL, засновник The Prodigy Ліем Холлует після суїциду соліста Кіта Флінта звернувся до шанувальників зі словами подяки. На офіційній сторінці колективу в Instagram музикант опублікував фото яскравого графіті, присвяченого Кіту Флінту, і подякував усім небайдужих за підтримку.

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