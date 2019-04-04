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Дмитру Нагієву – 52: як змінювався російський секс-символ

1.3тЧитати матеріал російською

У четвер, 4 квітня російському секс-символу, акторові і телеведучому Дмитру Нагієву виповнилося 52 роки.

У день народження син зірки серіалів "Кухня" та "Фізрук" Кирило Нагієв показав, як Дмитро виглядав у молодсті, опублікувавши архівний знімок в Instagram. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як змінювався протягом кар'єри Нагієв-старший.

Дмитро Нагієв – постійний учасник топових телепроектів на росТБ, затребуваний актор і улюбленець жінок. Широку славу він отримав після входу на екрани скандального шоу "Вікна". Пізніше артиста почали масово запрошувати грати в кіно, в тому числі і головні ролі.

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Відомими роботами Нагієва є серіали "Обережно, Модерн!" (1996 – 1998), "Каменська" (2000 – 2011), "Кухня" (2012 – 2016) та "Фізрук" (2014-2017). Також Нагієв є частим гостем на іграх КВН, де займає місце у складі журі.

Дмитро Нагієв з колишньою дружиною

Дмитро Нагієв з колишньою дружиною

Instagram

Що стосується особистого життя артиста, то про неї мало що відомо. На своїх численних зйомках, світських заходах, прем'єрах кінофільмів і навіть на фото в соціальних мережах Нагієв з'являється на самоті. Нагієв був офіційно одружений всього один раз, на телеведучої Алісі Шер, з якою прожив 18 років. Пара розлучилася в 2010 році.

Дмитро Нагієв в серіалі "Каменська"

Дмитро Нагієв в серіалі "Каменська"

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Дмитро Нагієв в програмі "Вікна"

Дмитро Нагієв в програмі "Вікна"

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Дмитро Нагієв

Дмитро Нагієв

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У Дмитра є син, 29-річний актор Кирило Нагієв.

Дмитро Нагієв

Дмитро Нагієв

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Дмитро Нагієв

Дмитро Нагієв

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Дмитро Нагієв

Дмитро Нагієв

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Нагієв в інтерв'ю YouTube-блогеру Юрію Дудю розповів, як пережив серйозні проблеми зі здоров'ям, котрі застали його зненацька на знімальному майданчику.

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Особи
Дмитро НагієвКирило Нагієв
Тег
Новини Росії
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