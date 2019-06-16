Дмитро Комаров таємно одружився: що відомо про красуню

У суботу, 15 червня, телеведучий Дмитро Комаров розповів, що таємно одружився в Ізраїлі. Обраницею незмінного ведучого програми "Світ навиворіт" стала популярна українська модель Олександра Кучеренко, яка була його партнеркою і наставницею на шоу "Танці з зірками".

OBOZREVATEL пропонує дізнатися більше про 22-річну красуню.

Олександра Кучеренко народилася в місті Дніпро. У 2012 році закінчила музичну школу за фахом фортепіано.

Олександра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

З 2013 по 2015 рік навчалася у школі телеведучих "Respect TV", в 2015 році закінчила середню школу із золотою медаллю. У 2015 році вступила до Київського національного університету ім. Т. Шевченка на спеціальність "Диктор та ведучий телепередач". Цього року дівчина отримає ступінь бакалавра.

Олександра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

Не уявляє своє життя без бально-спортивних танців: займалася ними з 5 років, має безліч нагород і досягнень в цій області, двічі брала участь в Blackpool Dance Festival у Великобританії.

"Танцями я займаюся все своє життя. На спортивні бальні батьки віддали мене в 5 років. Мої улюблені танці – латиноамериканські. Це мої пристрасть і натхнення. Коли танцюю, я щаслива!" – зізналася красуня в одному з інтерв'ю.

Олександра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

Захоплюється верховою їздою і лижним спортом.

Олександра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

У 2016 році стала переможницею Національного конкурсу краси "Міс Україна".

Олександра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

Зараз Кучеренко є телеведучою програми "Зоряний спорт" на ICTV.

Олександра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

Також Олександра Кучеренко займається благодійністю, багато знімається для журналів і рекламних кампаній брендів.

Кілька разів дівчина відкривала покази бренду Nai Lu-na by Anastasia Ivanova під час Ukrainian Fashion Week.

Олександра Кучеренко та Анастасія Іванова instagram.com/aakucherenko

Головним секретом краси зірки є здоровий спосіб життя.

Олександра Кучеренко instagram.com/aakucherenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали ісзвестни подробиці весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко. Також пара поділилася першими фото з торжества.

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