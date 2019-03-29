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Для обраних: кому Добринін дав троянди до кінця випуску "Холостяк-9"

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У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" головний герой Микита Добринін виділив кількох дівчат трояндами ще до офіційної церемонії.

Ними виявилися Марина, Софія і Оля. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій і розповість, як все було.

Для обраних: кому Добринін дав троянди до кінця випуску "Холостяк-9"

Колаж

Першою учасницею шоу, яка отримала троянду, виявилася Марина. Вона пішла на групове побачення, але ініціативність дівчини так зачепила Микиту, що він запросив її зустрітися персонально.

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Під час індивідуальної зустрічі герої відчули тягу один до одного, яка переросла в гарячі поцілунки. Зустріч закінчилася тим, що Микита видав Марині троянду і відправив її в загальний будинок.

Наступною виявилася Софія, з якоїю він також провів персональну зустріч на Кіпрі. Микита здійснив мрію дівчини і помандрував із нею на машині. Він привіз її в "Купель Афродіти" і провів сеанс тактильних відчуттів, які переросли і ніжні поцілунки і обійми. Учасницю він також відправив у спільний дім з трояндою.

А Оля отримала заповітну квітку через те, що Микита "нелегально" спілкувався з нею по телефону, адже він порушив правило. Вони зблизилися настільки, що ще до церемонії Добринін вирішив відзначити їх "особливі відносини" символічною квіткою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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