Для обраних: кому Добринін дав троянди до кінця випуску "Холостяк-9"

У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" головний герой Микита Добринін виділив кількох дівчат трояндами ще до офіційної церемонії.

Ними виявилися Марина, Софія і Оля. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій і розповість, як все було.

Колаж

Першою учасницею шоу, яка отримала троянду, виявилася Марина. Вона пішла на групове побачення, але ініціативність дівчини так зачепила Микиту, що він запросив її зустрітися персонально.

Під час індивідуальної зустрічі герої відчули тягу один до одного, яка переросла в гарячі поцілунки. Зустріч закінчилася тим, що Микита видав Марині троянду і відправив її в загальний будинок.

Наступною виявилася Софія, з якоїю він також провів персональну зустріч на Кіпрі. Микита здійснив мрію дівчини і помандрував із нею на машині. Він привіз її в "Купель Афродіти" і провів сеанс тактильних відчуттів, які переросли і ніжні поцілунки і обійми. Учасницю він також відправив у спільний дім з трояндою.

А Оля отримала заповітну квітку через те, що Микита "нелегально" спілкувався з нею по телефону, адже він порушив правило. Вони зблизилися настільки, що ще до церемонії Добринін вирішив відзначити їх "особливі відносини" символічною квіткою.

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