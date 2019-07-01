"Дівчина-мрія": мокра Віка з "НеАнгелів" здивувала мережу гарячими фото

Учасниця відомого українського музичного гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха захопила користувачів мережі відвертими фото.

На свою сторінку в Instagram 33-річна зірка виклала знімки, на яких позує у спокусливому купальному костюмі чорного кольору.

Фото були зроблені відразу ж після купання у басейні в одному зі столичних СПА-комплексів.

Купальник вигідно підкреслив вигини мокрого тіла артистки.

"Важливо тільки те, що містить наша сутність. Коли ми розуміємо себе, усвідомлюємо, хто ми і що представляємо, тоді тонше і глибше усвідомлюємо свої справжні потреби!" — підписала один з кадрів зірка.

"Дівчина-мрія!", "Фігура — чудо", "Шикарна", —написали фоловери під її фото.

Знайшлися й ті, хто бачив співачку в компанії якогось чоловіка. Відзначимо, що Вікторія Сміюха ретельно приховує своє особисте життя від шанувальників.

Скріншот instagram.com/vikanablack/

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу фото в крихітному бікіні. Вона продемонструвала шанувальникам підтягнуту і рельєфну фігуру.

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