''Дістали!'' Кіркоров гнівно відреагував на новини про своє вбивство

Російський поп-співак Філіп Кіркоров гнівно відреагував на новину росЗМІ про те, що гуморист Максим Галкін у 2017 році нібито замовив його вбивство.

Як написав артист в Instagram, добре, що у нього і його близьких вистачає почуття гумору, щоб не cприймати подібну інформацію серйозно.

Фото: mk.ru

"Були зовсім інші плани на день, у результаті проводжу його, спростовуючи чергову брехню, яка стосується мене і моїх близьких друзів — Максима і Алли. Добре хоч у Максима, Алли та мене вистачає почуття гумору, щоб не приймати це близько до серця", — вказав він.

Водночас Кіркоров висловив здивування тим, як люди придумують подібну "маячню".

"Саме під повною "синькою" можна придумати і повірити в подібну маячню! Дістали!" — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хідірнебі Казуєва звинувачують у підготовці теракту на концерті Філіпа Кіркорова влітку 2017 року. Чоловік заявив, що отримав замовлення на вбивство співака від шоумена і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна. На думку Казуєва, шоумен замовив вбивство з ревнощів до Пугачової. Терорист погодився і отримав аванс у розміні один мільйон рублів, але пізніше відмовився від вбивства, вважаючи, що від цього можуть постраждати люди.

Дивіться також коротке відеозвернення, яке записав Максим Галкін після того, як у мережі поширилися чутки про замовне вбивство.

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