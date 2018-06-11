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СпортLady

Діма Білан розповів про свою важку хворобу

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Співак Діма Білан, який за останній час сильно схуд, на сторінці в Instagram звернувся до шанувальників.

Днями Діма скасував концерт в Даугавпілсі (місто республіканського підпорядкування в Латвії) і відразу ж поповзли чутки про його стан здоров'я.

Білан записав відеозвернення, в якому вирішив розставити всі крапки над "i".

Хлопці, я трохи захворів, вірніше, не можу вилікуватися від пневмонії !! з вираженими симптомами 2 тижні майже боліло в грудях - це після 2-х опенейров, при температурі + 4/5 градуси, і весь час на ногах і на сцене !!! Прикро, що в # Даугавпілс не потрапляючи і не побачу завтра ВАС !!!!! Моє найщиріше вам спасибі за розуміння !!! Я вірю, що ми зможемо знайти з вами час на зустріч в майбутньому !!! # билан # дімабілан

Публікація від bilanofficial (@bilanofficial)

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"Хлопці, я трохи захворів, вірніше, не можу вилікуватися від пневмонії з вираженими симптомами, 2 тижні майже боліло в грудях - це після 2-х опенейров, при температурі + 4/5 градуси, і весь час на ногах і на сцені! Моє найщиріше вам спасибі за розуміння! Я вірю, що ми зможемо знайти з вами час на зустріч в майбутньому", - написав співак.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що актриса Тетяна Лазарева невиліковно хвора. 51-річна Лазарева зізналася, що страждає на виразковий коліт .

Особа
Діма Білан
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