DILEMMA анонсувала вихід нового альбому

15 березня гурт DILEMMA! презентує новий альбом, заголовних треком якого стане хіт "Шаленiй". Новий сингл і альбом в цілому були записані у співпраці з лейблом "Kontramarka".

В альбом #Shalenii, крім однойменної пісні, увійдуть вже відомі денс-бойовики групи "На Патi", "Тiлом Тряси", "Kamikadze", а також ліричні композиції "Iншими" і "Танем", відео на які DILEMMA представила раніше. Сюрпризом стане спільний трек з співачкою Елка.

"Три роки тому, коли я вирішив написати "Тiлом Тряси", я витратив на це 9 місяців. Дуже складно писати танцювальні треки українською мовою так, щоб це звучало фірмово, унікально і круто. Я був розгублений. Як так далі працювати, роблячи по 9 місяців один трек? Зараз я сиджу, дивлюся на трекліст альбому з 15 пісень і не розумію, як це у нас взагалі вийшло?", - коментує фронтмен DILEMMA Джей Бардаченко.

DILEMMA – один з найяскравіших поп-проектів української сцени нульових. Після творчої паузи група повернулася до активної діяльності у 2017 році – з виходом синглу "Iншими".

З тих пір DILEMMA випустили цілий ряд хітів і увійшли в число найбільш ротованих артистів української сцени. В 2019 група відправиться в великий всеукраїнський тур в підтримку нового альбому. Перший концерт відбудеться у Львові вже 29 березня.

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