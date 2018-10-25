''Дика кішка'': Каменських здивувала прихильників незвичною зачіскою

Українська співачка Настя Каменських показала нове фото, де позує в леопардовому пуховику і робить губи "качечкою".

Знімок артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram і замість підпису під ним поставила три смайлика-поцілунки.

Крім того, на новому знімку Каменських вирівняли і незвично для неї вклали волосся.

Багатьом фанатам виконавиці сподобалася її нова зачіска, вони засипали співачку компліментами в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Настя Каменських показала новий образ з концерту в Німеччині.