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''Дика кішка'': Каменських здивувала прихильників незвичною зачіскою

4.8тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських показала нове фото, де позує в леопардовому пуховику і робить губи "качечкою".

Знімок артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram і замість підпису під ним поставила три смайлика-поцілунки.

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Крім того, на новому знімку Каменських вирівняли і незвично для неї вклали волосся.

Багатьом фанатам виконавиці сподобалася її нова зачіска, вони засипали співачку компліментами в коментарях.

''Дика кішка'': Каменських здивувала прихильників незвичною зачіскою
''Дика кішка'': Каменських здивувала прихильників незвичною зачіскою
''Дика кішка'': Каменських здивувала прихильників незвичною зачіскою
''Дика кішка'': Каменських здивувала прихильників незвичною зачіскою
''Дика кішка'': Каменських здивувала прихильників незвичною зачіскою
''Дика кішка'': Каменських здивувала прихильників незвичною зачіскою
''Дика кішка'': Каменських здивувала прихильників незвичною зачіскою

💋💋💋

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Настя Каменських показала новий образ з концерту в Німеччині.

Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
УкраїнаКиїв
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