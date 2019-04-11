Дійде до бійки? Що покажуть у шостому випуску "Холостяк-9"

У шостому випуску шоу "Холостяк-9" очікується справжнє загострення пристрастей між дівчатами, які намагаються завоювати увагу Микити Добриніна.
Учасниці Оля та Наташа влаштують серйозну перепалку, яка може навіть дійти до першої бійки за всю історію проекту (щоб подивитися анонс, проскрольте до кінця сторінки).
Наталі продемонструє конкуренткам величезний синець на боці з фразою: "вона на мене кинулася". Крім того, учасниці проекту зіткнуться з новим випробуванням – Микита приведе одразу декількох нових дівчат.
Тих, хто залишився на проекті, це шокує. На що підуть дівчата через таке напруження пристрастей, і хто відправиться додому – стане відомо 12 квітня.
Чи дійде Конфлікт между Олею и Наталі до первого рукоприкладства за всю Історію проекту? ⠀ ⠀⠀ Вмікайте телеканал СТБ у п'ятницю о 20:00 и станьте свідкамі того, на что підуть дівчата заради кохання у проекті ⠀ ⠀ ⠀ # холостякУкраіна # холостяк9 # холостякстб # холостякУкраїна #holostyakstb #Holostyak #bachelor # bachelor9 # холостяк2019 # холостякдобринін # стб # стбможлівовсе
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць у Єгипет на подвійне побачення.
Всі подробиці третього випуску читайте за посиланням.
У четвертому випуску розкрилася головна таємниця шоу: дівчата дізналися про телефон, який Микита подарував Олі.
У п'ятому випуску Оля вивела Добриніна з себе показними сценами, через що головний герой покинув побачення в сказі.
На церемонії троянд Микита прийняв несподіване рішення: він нікого не відправив додому.
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