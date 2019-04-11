Дійде до бійки? Що покажуть у шостому випуску "Холостяк-9"

У шостому випуску шоу "Холостяк-9" очікується справжнє загострення пристрастей між дівчатами, які намагаються завоювати увагу Микити Добриніна.

Учасниці Оля та Наташа влаштують серйозну перепалку, яка може навіть дійти до першої бійки за всю історію проекту (щоб подивитися анонс, проскрольте до кінця сторінки).

Наталі продемонструє конкуренткам величезний синець на боці з фразою: "вона на мене кинулася". Крім того, учасниці проекту зіткнуться з новим випробуванням – Микита приведе одразу декількох нових дівчат.

Тих, хто залишився на проекті, це шокує. На що підуть дівчата через таке напруження пристрастей, і хто відправиться додому – стане відомо 12 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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