"Дерево! Пластики нуль": Ані Лорак розлютила фанів пафосним відео

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в РФ, обурила своїх фанатів пафосним відеороликом.

У відео, яке 40-річна зірка опублікувала на свою сторінку в Instagram, її можна побачити в топі, рваних міні-шортах з ланцюгами і на високих підборах.

Лорак, уявляючи себе голлівудською зіркою, виконує сексуальні танці в ритм реп-музиці і показує себе у всій красі.

Також в кадрі вона гуляє вулицями Нью-Йорка, демонструючи стегна, зі зграєю собак.

Шанувальники зірки не оцінили її зухвалий ролик і почали писати негативні відгуки, зазначивши погану пластику Лорак.

Скріншот instagram.com/anilorak

Скріншот instagram.com/anilorak

Скріншот instagram.com/anilorak

Скріншот instagram.com/anilorak

Скріншот instagram.com/anilorak

Скріншот instagram.com/anilorak

Скріншот instagram.com/anilorak

Скріншот instagram.com/anilorak

Інші ж фоловери припустили, що це кадри з нового кліпу Ані Лорак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше TAYANNA розкрила правду про шлюб з новим коханим Ані Лорак. За словами Тетяни Решетняк, Єгор Гліб постійно їй зраджував, а також приходив додому п'яним і забрудненим в жіночій помаді.

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