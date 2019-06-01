День захисту дітей: українські зірки показали зворушливі фото

У світі 1 червня відзначали Міжнародний День захисту дітей, а українські знаменитості не були винятком.

Протягом дня зірки публікували в соціальних мережах привітання і яскраві фотографії зі своїми дочками і синами. OBOZREVATEL зробив добірку постів знаменитостей на честь цього свята.

Ольга Цибульська

Українська співачка і телеведуча показала зворушливу фотографію з маленьким сином, якого звуть Нестор. "Буду завжди. Ти так і знай. Другом твоїм. Наш рідний, зай. Вітаю всіх батьків зі щастям. Чистим і безумовним. Наше щастя звуть Нестор", – написала вона.

Володимир і Олена Зеленські

Президент України і перша леді показали серію знімків із сином Кирилом і дочкою Олександрою. "Щоб краще розуміти дітей, треба іноді і самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони пишатимуться", – написав Зеленський.

Володимир і Олена Зеленська, син Кирило і дочка Олександра Instagram @ olenazelenska_official

Надя Дорофєєва

"Дорогі мої підписники, сьогодні в день захисту дітей, прошу вас приєднатися до благодійної акції #чашкакави і подарувати шанс на здійснення мрії, на друге життя, на здорове життя нашому старому другу, 15-річному Вові з Броварів. Нещодавно ми оголосили збір коштів на проведення трьох операцій з видалення пухлин, які повільно вбивають хлопчика. За два тижні ми з вами зібрали 1 мільйон і 88 тисяч гривень! На операцію, яка коштує 79500 євро, тепер не вистачає 43470 євро. Відмовившись від такої дрібниці, як чашка кави, ми подаруємо хлопцю безцінне – життя! Добро повернеться", – розповіла вона, залишивши реквізити.

Джамала

"В день захисту дітей, хочеться говорити про захист самовираження. Як тренер "Голос. Діти", я постійно звертаюся до сильних сторін молодих виконавців і намагаюся посилити їх. Знайти золоте зерно і розвинути. Спонукати вірити в себе. Ось моя роль в проекті", – розповіла вона, також опублікував фотографію з сином.

Ані Лорак

"Нехай всі дітки будуть здорові і щасливі", – написала українська співачка, яка втекла до Росії, під фотографією з донькою.

Наталя Могилевська

"Сьогодні день захисту дітей. Хочу подякувати дітям Школи Талант за захист від зла і байдужості нас дорослих. Ви захищаєте нас. І спасибі вам за це. Цього тижня пройшли випускні концерти нашої школи і ми відкрили набір в літній денний табір. Я щаслива жити і працювати з вами, мої хороші і найталановитіші. Чекаю ваших оповідань про дітей або про своє дитинство. Дуже цікаво", – привітала співачка.

Катя Осадча

"Діти не знають, що існує один день в році, коли всі відзначають захист їх прав. Діти – це цілодобова любов, догляд та цілорічний захист і опіка. Це гучні слова, не буває чужих дітей, але якщо замислитися, це так і є. Вони приходять в цей світ беззахисними і дуже потребують на нас, дорослих. Давайте це пам'ятати, нехай щодня буде день дитини", – зворушливо привітала ведуча.

Співачка Alyosha (Олена Тополя)

"Кохані хлопчики. Завдяки їм, я зрозуміла, що таке – безумовно любити! Всією душею! Зрозуміла, що мати здатна на все, і навіть більше, щоб захистити своїх дітей! Діти, які виховуються в любові і гарному прикладі, завжди стають гідними особистостями , головне – людяними. Дай Бог нам всім завжди, кожну мить пам'ятати про це! Наші діти і є – майбутнє! Захистіть своє майбутнє вже зараз і в кожну мить! Будьте поруч", – зазначила співачка.

Маша Єфросиніна

"Багато слів не писатиму! Давайте прямо зараз зацілуємо тих, кого любимо безумовно, більше життя і назавжди", – коротко привітала вона з Днем захисту дітей.

Святослав Вакарчук

"Вітаю всіх з Днем Захисту дітей! Заради них намагаємося найбільше", – привітав він.

Ольга Фреймут

"Виховувати дітей не вмію. Моя педагогіка – любити їх і завжди бути для них безпечним місцем. Ми з сім'єю почали літо. З Днем захисту дітей Вас і з Першим днем літа", – привітала вона.

Гайтана

"Ми всі чиїсь діти. Ми всі під захистом Бога. З днем захисту дітей", – коротко написала українська поп-виконавиця.

Катерина Кухар

"Коли наші діти щасливі, то щасливі й ми. Так важливо оточити їх любов'ю, турботою і увагою. Адже вони цього дуже потребують. Завжди хочеться дати їм все найкраще", – зазначила Кухар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня 2019 року в світі також відзначали Всесвітній день батьків і день Івана, в який були певні заборони і прикмети.

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