День загибелі Цоя: як через 28 років живе син рок-легенди

На момент загибелі фронтмена гурту "Кіно" Віктора Цоя його синові Олександру було всього п'ять років. Вже після смерті рок-легенди мати Цоя-молодшого згадувала, що в той фатальний ранок 15 серпня 1990 року музикант подумував взяти сина з собою на риболовлю. Хлопчик навідріз відмовився, можливо, завдяки цьому залишився в живих.

Сьогодні Олександру Цою 33, свого часу він вивчав іноземні мови, працював художником-оформлювачем і займався журналістикою. У серпні минулого року Цой-молодший представив в мережі свою першу пісню. OBOZREVATEL дізнався, як і чим живе син відомого музиканта.

Олександр Цой Фото: gordonua.com

Незважаючи на відоме прізвище, Олександра Цоя навряд чи можна назвати публічною людиною. Про життя сина легенди відомо не так багато, з року в рік він уперто відмовлявся від участі в проектах, пов'язаних з ім'ям батька. За словами Олександра, жити дуже важко, якщо тебе сприймають як "пам'ятку".

З віком Цой-молодший змінив позицію і навчився жити з цією частиною своєї біографії, тільки у 25 він зрозумів, що не просто син відомого музиканта, а особистість, яка має право на приватне життя.

Олександр Цой Фото: gordonua.com

Наскільки відомо, "мовчазну" позицію Олександр Цой зайняв і з тієї причини, що незадовго до смерті матері дав їй важливу обіцянку - ніколи не давати журналістам інтерв'ю. Мар'яна Цой померла від раку у 2005-му.

Олександр поглиблено вивчав іноземні мови, працював художником-оформлювачем, займався журналістикою, web-дизайном, програмуванням. Від батька йому передалися здібності до малювання і музики. У 15 років Цой-молодший попросив у матері грошей на першу гітару. Мар'яна намагалася його відговорити, але гени взяли своє.

Новини Гребенщиков звинуватив Серебренникова у брехні у фільмі про Цоя

Захопившись музикою, Олександр виступав під іншим прізвищем в складі групи Para bellum, а саме як Олександр Молчанов. Минулого року Олександр представив сингл свого нового сольного проекту "Ронин" - пісню "Шепот". Після виходу міні-альбому слухачі відзначили, що голоси сина та батька-легенди дуже схожі.

Одружився Цой-молодший у 2010 році. Про його обраницю Олену Осокіну практично нічого не відомо. Єдине, що розповів якось журналістам Олександр, при знайомстві їй було зовсім неважливо, чий він син - це його і підкорило.

Біографії кажуть, що Віктор Цой дуже любив сина, нехай і бачитися часто їм не вдавалося - музикант пропадав на гастролях. Навіть коли шлюб з Мар'яною розпався, і в житті фронтмена "Кіно" з'явилася Наталя Разлогова, він також шукав способи викроїти час, щоб приділити його синові.

Віктор Цой з сином Олександром Фото: lenta.ru

Віктор Цой загинув а автокатастрофі 15 серпня 1990 року, на момент смерті музикантові було всього 28 років. ДТП сталося на 35 кілометрі траси "Слока - Талсі" під Тукумсом в Латвії, в декількох десятках кілометрів від Риги. За однією з версій, Цой заснув за кермом його "Москвича-2141" і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом моделі "Ікарус". 19 серпня музиканта поховали на Богословському кладовищі в Ленінграді (нинішньому Санкт-Петербурзі).