День Києва-2019: як українські зірки підкорювали столицю

До Дня Києва, який в українській столиці відзначають щорічно в останню неділю травня, українські артисти розповіли історії про те, як їм вдалося підкорити головний мегаполіс країни.

Зокрема, розповідями поділилися головні герої нового серіалу на каналі 1+1 "Великі Вуйки", який стане продовженням культової історії "Останній москаль". Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба телеканалу.

Знамениті актори Володимир Горянський, Володимир Ніколаєнко, Назар Задніпровський, а також артист і телеведучий Юрій Горбунов згадали свої перші враження від підкорення столиці.

українські актори Прес-служба 1 + 1

Так, Юрій Горбунов підкорював столицю двічі. Остаточно до Києва переїхав в кінці 90-х, а вперше познайомився з містом ще в радянські часи, коли вступив до театрального інституту.

Юрій Горбунов Прес-служба 1 + 1

"Перший конфуз стався прямо на вокзалі. У нас, мабуть, на обличчях було написано, що ми наївні приїжджі. Тому, коли ми тільки вийшли з будівлі вокзалу, до нас підійшли якісь хлопці і сказали, що в Києві є таке правило – якщо ти в місті вперше, треба купити такі листівки по три рубля. Ми, звичайно ж, купили, а потім побачили, що їх всюди продають по дві копійки. Тому знайомство з Києвом було яскравим", – згадав Юрій Горбунов.

Переїзд Володимира Горянського до Києва був пов'язаний з театральною реформою. Відомий актор покинув театр в Дніпрі і відправився в столицю, з якою відносини налагодилися не відразу – спочатку Володимир думав про те, щоб повернутися назад.

Володимир Горянський Прес-служба 1 + 1

"Спочатку столиця мене розчарувала і навіть з'являлися думки про те, щоб повернутися в Дніпро, я працював в маленькому приватному театрі, вистав було небагато, і я просто занудьгував. І ось якось гуляв Хрещатиком і зустрів знайомого, який порадив не гарячкувати і все ж спробувати свої сили в академічному театрі. Я набрався сміливості і пішов на прослуховування в Театр драми і комедії, і ось я вже 30 років там. Зараз навіть не уявляю, як я міг би жити в іншому місті, тому що Київ – мій рідний дім. А та ситуація навчила мене, що столиця – це дійсно місто великих можливостей, але вона любить сміливих", – розповів Володимир Горянський.

У Київський театральний інститут в 1986 році приїхав актор Володимир Ніколаєнко:

Володимир Ніколаєнко Прес-служба 1 + 1

"Пам'ятаю, що мені відразу кинулися в очі труби заводу. Я подумав, що ось вона, столиця – місто, яке постійно працює і натхненно щось робить, і я обов'язково повинен підкорити її і залишитися тут. Насправді, я обожнюю Київ, всі його парки, старий Поділ, Андріївський узвіз, Оболонську набережну... Це так прекрасно, що в одному місті об'єдналися стихії води, гір і дерев".

Назар Задніпровський Прес-служба 1 + 1

Актор театру і кіно Назар Задніпровський – киянин у четвертому поколінні, тому зі столицею він познайомився ще в перші роки свого життя, про які до сих пір згадує з теплом.

"Київ завжди буде в моєму серці, тому що це місто, в якому я народився, і в якому я хочу жити. З дитинства пам'ятаю, як мама возила мене в колясці по історичному району Печерська, в Ботанічному саду, Києво-Печерській Лаврі, Маріїнському парку... Я до сих пір з великим теплом ставлюся до цих місць і часто гуляю там. Я бачив світ, бував у багатьох містах, але все одно хочу жити тільки в Києві. Можливо завдяки кіно або книгам, які прославляють американські і європейські міста, у нас дуже романтичне ставлення до них. Мені хотілося б, щоб так само в українському кіно прославлявся Київ. І я думаю, що ми обов'язково покажемо найпривабливіші місця нашої столиці, щоб кияни згадали про них, а туристи побачили і захотіли приїхати в моє рідне місто".

Відзначимо, на особистій сторінці в Facebook спогадами про те, як підкоряв столицю, також поділився і президент України, раніше відомий як шоумен і актор студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

"З власного досвіду знаю, що в столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати. Це горде і суворе місто. Київ не поспішає відкривати свої обійми, він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. Потрібна мить, щоб закохатися в це місто. І мить, щоб в ньому розчаруватися. Але у Києва є одна унікальна риса – він точно не залишає байдужим", – резюмував Зеленський.

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