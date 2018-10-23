Деміен Ескобар: сім цікавих фактів про бога скрипки

26 жовтня у Палаці "Україна" виступить всесвітньовідомий музикант із Нью-Йорка, американський бог скрипки Деміен Ескобар.

Напередодні концерту ми зібрали сім цікавих фактів з життя музиканта.

1) Деміен вперше взяв до рук скрипку у вісім років, а в десять уже став студентом престижної школи мистецтв — Juilliard School, випускниками якої були Робін Вільямс і Майлс Девіс.

2) Серця перших шанувальників маленький Деміен разом зі старшим братом завойовував на вулицях Нью-Йорка, після чого взяв участь у популярному телевізійному шоу America's Got Talent, де посів третє місце.

3) Скрипаль розпочав сольну кар'єру з двох аншлагових національних турів, сольного альбому "Sensual Melodies", і через три роки — другої платівки "Boundless", яка протягом доби потрапила до десятки Billboard Classical Crossover Charts і топів розділу R&B/Soul у iTunes.

4) Головний прихильник музиканта — екс-президент США Барак Обама, на інаугурації якого Damien Escobar виступав разом із Beyoncé, Jon Bon Jovi та Shakira.

5) У 2007 році Ескобар заснував фонд Violins Against Violence ("Скрипки проти насильства"). Крім того, він співпрацює з фондом VH1 Save the Music Foundation, UNICEF та Kennedy's Cause — благодійною організацією, яка допомагає дітям із вадами розвитку лімфатичної системи.

6) Чотири роки тому музикант випустив автбіографічну книгу для дітей The Sound of Strings, де розповів про важке дитинство у форматі казки.

7) Damien Escobar став володарем двох престижних американських нагород Emmy Awards.

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