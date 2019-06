Декорації, спецефекти і польоти над сценою: рок-легенди KISS вперше виступили в Україні

Легендарна американська рок-група KISS вперше виступила з масштабним концертом у Києві.

За словами журналіста OBOZREVATEL, Олени Кордуновой, шоу на НСК "Олімпійському" було дуже масштабним та ефектним – стільки піротехніки, що не було навіть можливості нормально сфотографувати чи зняти музикантів на відео.

"У Німеччині з цією ж програмою KISS кілька пісень співали під фонограму, в Києві такого не було. Все "живяком", дідусі, яким по 70 років, виклалися на максимум. Обіцяли, що музиканти будуть літати над стадіоном – ні, не літали. Але Пол Стенлі (вокаліст і гітарист групи) таки злетів над сценою. Декорації, спецефекти – на вищому рівні. KISS реально підтвердили свій статус світових рок-легенд, це факт", – ділиться Кордунова.

Рок-легенди KISS вперше виступили в Україні

Артисти, які грають в стилі хард-рок, глем-рок і хеві-метал, за традицією були з яскравим сценічним макіяжем.

Басист Джин Сімсонс також традиційно плювався кров'ю під час бас-соло. Фанати були у захваті.

Відзначимо, що за 46 років музичної кар'єри група продала більше 100 мільйонів записів, удостоїлася титулу самої видовищної рок-банди і зайняла своє почесне місце в "Залі слави рок-н-ролу".

У мережі вже можна побачити фото і відео з виступу KISS в Києві.

На концерті було виконано багато легендарних пісень, серед яких композиція I Was Made for Lovin 'You, яка увійшла у другий "золотий" альбом групи.

Нагадаємо, в 2018 році група KISS оголосила, що поїде в свій прощальний тур, який триватиме майже рік і охопить близько 20 країн світу.

