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СпортLady

Декольте до пупка: 50-річна Памела Андерсон вийшла на публіку у відвертій сукні

3.5тЧитати новину російською

Секс-символ 90-х, голлівудська актриса та модель, 50-річна Памела Андерсон з'явилася на публіці у відвертому вбранні.

У сукні з глибоким декольте до пупка знаменитість прийшла на благодійну вечерю в Парижі. Про це передає Daily Mail.

Перламутровий наряд Памела доповнила бежевими туфлями та сережками-краплями.

Зазначимо, що кілька років тому Памела Андерсон позбулася величезних грудних імплантів і довгий час надавала перевагу закритому одягу.

Новини
50-річна Памела Андерсон з'явилася на публіці в одному купальнику

Однак у 2018 році зірка повернулася до старого сексуального образу.

Памела Андерсон

Daily Mail

Памела Андерсон

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Памела Андерсон знялася у відвертій рекламі нижньої білизни.

Особа
Памела Андерсон
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