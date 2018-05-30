Декольте до пупка: 50-річна Памела Андерсон вийшла на публіку у відвертій сукні

Секс-символ 90-х, голлівудська актриса та модель, 50-річна Памела Андерсон з'явилася на публіці у відвертому вбранні.
У сукні з глибоким декольте до пупка знаменитість прийшла на благодійну вечерю в Парижі. Про це передає Daily Mail.
Перламутровий наряд Памела доповнила бежевими туфлями та сережками-краплями.
Зазначимо, що кілька років тому Памела Андерсон позбулася величезних грудних імплантів і довгий час надавала перевагу закритому одягу.
Однак у 2018 році зірка повернулася до старого сексуального образу.
Памела Андерсон
Daily Mail
Памела Андерсон
Daily Mail
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Памела Андерсон знялася у відвертій рекламі нижньої білизни.