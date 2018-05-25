Не пустили: Даша Астаф'єва пропустила власний випускний

За лаштунками святкового шоу "Ліга зірок", яке канал "Україна" покаже цієї суботи, 26 травня, співачка і акторка Даша Астаф'єва розповіла, чому пропустила власний випускний і про яке весілля вона мріє.

"Ще багато років тому я була впевнена, що весілля і випускний – це дві найголовніші події в житті кожної дівчини. З випускним у мене пов'язані негативні спогади. Пам'ятаю, як бабуся подарувала мені велику суму грошей, щоб я могла купити собі сукню, ми спеціально заради цього поїхали в інше місто. Але... все зіпсувало моє перше кохання. Я погано склала іспити, батьки були в шоці і переживали, щоб я не втекла, коли всі підуть зустрічати світанок. У результаті мене не пустили – я була покарана. Сподіваюся, що з весіллям такого не станеться", – розповіла Даша Астаф'єва в інтерв'ю каналу "Україна".

За словами Астаф'євої, вона б не хотіла влаштовувати з весілля великий і гучний захід, дотримуючись думки, що цей момент потрібно розділити тільки з найріднішими: "Подивіться на принца Гаррі і Меган: це неймовірно зворушливо було спостерігати, це справжнє єднання двох закоханих сердець! Але я зрозуміла, як непросто було нареченій насамперед, адже до неї було прикуто стільки уваги. І я точно знаю, що ми з коханим не будемо поспішати з весіллям, а зробимо так, щоб воно було красивим і пройшло в оточенні найближчих людей", – поділилася співачка.

А ще Даша здивувала зізнанням, що вона є противником "передвесільних" вечірок: "Дівич-вечори і парубоцькі вечірки – це якась ілюзія прощання зі свободою, мені таке не подобається. На мій погляд, нерозумно робити дівич-вечір або парубоцьку вечірку, при цьому не довіряючи своїй половинці".

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що прямо на сцені Даша Астаф'єва зважилася подолати свій страх мотоциклів.